Selkojuttu: Verenluovutuksessa käy Joensuussa yli 100 ihmistä joka kuukausi

Verenluovutus on hieno suomalainen vapaaehtoistoiminnan muoto. Se on tärkeä asia, joka voi pelastaa ihmishenkiä.

Vaikka lääketiede ja tekniikka ovat kehittyneet paljon, verta ei voi tehdä keinotekoisesti. Jos ihminen menettää paljon verta esimerkiksi onnettomuudessa tai leikkauksessa, hän tarvitsee verta muilta ihmisiltä.

Verenluovutuksia järjestää Veripalvelu, joka on SPR:n eli Suomen Punaisen Ristin yksi osa.

Verenluovutuksessa luovuttajan käsivarren verisuonesta otetaan vähän alle puoli litraa verta. Se ei ole terveelle aikuiselle vaarallista eikä haitallista.

Luovutettua verta ei anneta toiselle ihmiselle sellaisenaan, vaan siitä erotellaan esimerkiksi punasolut ja verihiutaleet. Näitä erilaisia verivalmisteita annetaan ihmisille tarpeen mukaan.

Sairaaloissa käytetään verivalmisteita niin paljon, että joka päivä Suomessa tarvitaan noin 800 verenluovuttajaa.

Verenluovutuksesta ei Suomessa makseta palkkiota. Se on siis arvokasta vapaaehtoistoimintaa.

Verenluovutuksessa käsivarren verisuoneen laitetaan neula, jonka kautta veri otetaan talteen.

Joensuussa on verenluovutus noin kerran kuukaudessa

Joensuussa oli ennen oma Veripalvelun toimisto, jossa sai luovuttaa verta. Se kuitenkin suljettiin vuonna 2013.

Sen jälkeen Joensuussa on voinut luovuttaa verta vain liikkuvan veripalvelun tilaisuuksissa. Se tarkoittaa, että Veripalvelun työntekijät tulevat Joensuuhun noin kerran kuukaudessa ja järjestävät verenluovutustilaisuuden. Yksi verenluovutustilaisuus on tänään torstaina 5. syyskuuta.

Joensuun verenluovutukset pidetään kaupunginkirjaston Muikku-salissa. Liikkuva veripalvelu järjestää verenluovutustilaisuuksia myös muilla paikkakunnilla.

Verenluovutukseen pitää Joensuussa varata aika etukäteen

Verenluovutustilaisuuksiin osallistuu Joensuussa todella paljon ihmisiä. Se on hieno asia, sanovat Veripalvelun työntekijät.

Joskus verenluovuttajia on kuitenkin niin paljon, että tilaisuuksissa on ollut pahoja ruuhkia, kertoo Paula Korhonen. Hän on Veripalvelun alue-esimies Itä-Suomessa.

”Verenluovuttajat ovat joutuneet odottamaan vuoroa jopa kaksi tuntia. Viimeiset eivät ehkä ole ehtineet luovuttaa verta ollenkaan”, Paula Korhonen sanoo.

Siksi Joensuun tilaisuuksissa kokeillaan nyt uutta ajanvarausmallia. Verta voi luovuttaa vain, jos on varannut ajan etukäteen. Silloin ihmisten ei tarvitse jonottaa turhaan.

Pakollista ajanvarausta kokeiltiin ensimmäisen kerran elokuussa, ja asiakkaat olivat siihen hyvin tyytyväisiä. Tilaisuudessa oli 100 verenluovutusaikaa, ja ne kaikki täyttyivät jo etukäteen. Myös tämän päivän kaikki 120 verenluovutusaikaa on jo varattu.

Seuraava verenluovutus on Joensuussa torstaina 26. syyskuuta. Sinne voi varata ajan nettiosoitteesta veripalvelu.fi.

Veripalvelun työntekijät Paula Korhonen ja Virve Räsänen ovat iloisia, että Joensuun verenluovutustilaisuuksissa käy niin paljon ihmisiä.

Kuka voi luovuttaa verta?

Voit todennäköisesti luovuttaa verta, jos

- olet terve ja tunnet olosi hyväksi

- olet yli 18-vuotias mutta alle 60-vuotias (tai alle 70-vuotias, jos olet luovuttanut verta aikaisemmin)

- painat yli 50 kiloa

- sinulla on suomalainen henkilötunnus ja kuvallinen henkilötodistus

- veren hemoglobiini on yli 125, jos olet nainen, tai yli 135, jos olet mies. Hemoglobiini mitataan aina ennen verenluovutusta.

Verenluovutuksen voivat estää esimerkiksi jotkut lääkkeet tai ulkomailla matkustaminen. Nettiosoitteessa sovinkoluovuttajaksi.fi voit tarkistaa, voitko luovuttaa verta tällä hetkellä.

Verenluovutuksesta ei makseta palkkiota, mutta sen jälkeen saa ilmaisen kahvin. Jos veren hemoglobiini on liian matala, sieltä saa mukaan myös rautatabletteja.

Miten voin luovuttaa verta?

Tarkista nettiosoitteesta veripalvelu.fi, milloin paikkakunnalla on seuraava verenluovutustilaisuus. Samassa osoitteessa voit varata ajan verenluovutukseen.

Tule ajoissa paikalle. Ota mukaan henkilötodistus tai ajokortti.

Noudata henkilökunnan ohjeita. Verenluovutus kestää noin 10 minuuttia, mutta yhteensä kannattaa varata ainakin puoli tuntia aikaa.

Verenluovutuksen jälkeen muista levätä ja juoda tarpeeksi vettä tai muuta nestettä, koska verenluovutus rasittaa kehoa. Älä harrasta raskasta liikuntaa heti verenluovutuksen jälkeen. Älä käy saunassa samana päivänä.

Jos hemoglobiinisi on matala, saat henkilökunnalta rautatabletteja. Käytä niitä ohjeen mukaan.

Mies voi luovuttaa verta seuraavan kerran aikaisintaan kahden kuukauden päästä, nainen kolmen kuukauden päästä.