Joensuun normaalikoulussa pohditaan vähemmistöjen asemaa

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat edelleen monenlaisia ongelmia kouluympäristössä, vaikka asenteet ovat muuttuneet ja tietoisuus sukupuolen moninaisuudesta on lisääntynyt huimasti 2000-luvulla.

Keväällä Itä-Suomen koulun lukiosta valmistunut Joonatan Penttinen ymmärsi lukion ensimmäisellä luokalla olevansa muunsukupuolinen. Tämä tarkoittaa, että hän kokee olevansa jotain muuta kuin yksiselitteisesti mies tai nainen. Ollessaan viimeistä vuotta lukiossa hän vaihtoi laillisesti nimensä ja kertoo, että esimerkiksi koulun henkilökunta reagoi tähän asianmukaisesti.

Identiteetin selittely voi kuitenkin viedä paljon voimavaroja arjessa erityisesti, jos täytyy aina pohtia, tuleeko ymmärretyksi ja hyväksytyksi.

– Etenkin ykkösellä käytin paljon voimavaroja siihen, että korjasin muita ihmisiä, kun he sukupuolittivat minua väärin. Lisäksi koin hankalaksi esimerkiksi sen, että oppikirjoissa näkyy edelleen binäärinen sukupuolikäsitys, eikä muista identiteeteistä puhuttu, Penttinen kertoo.

Sukupuolikäsityksellä Penttinen viittaa siihen, että ihmiset jaotellaan vain miehiksi ja naisiksi. Tällainen jako on ahdas ja sulkee ulkopuolellensa kaikki, jotka eivät sovi perinteisiin malleihin.

Penttinen on lapsesta saakka halunnut ilmaista sukupuoltaan maskuliinisesti. Peruskoulussa hän joutui kiusatuksi ulkoisen olemuksensa vuoksi.

Suurimmaksi ongelmaksi hän näkeekin sen, ettei sukupuolen moninaisuudesta yksinkertaisesti puhuta tarpeeksi kotona tai koulussa. Identiteettiään pohtivat nuoret joutuvat itse etsimään tietoa netistä.

Samalla vähemmistöihin kuuluville nuorille itselleen jätetään vastuu selitellä olemassaoloaan muille.

– Keskustelu tekisi erilaisuudesta normaalia ja vähentäisi kummeksuntaa, jota sateenkaarinuoret joutuvat arjessaan kohtaamaan.

Seta ry:n nuorisotoimikunnan jäsen Emilia Keinänen kannustaa kaikkia avarakatseisuuteen.

Samaa mieltä on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia edistävän Seta ry:n nuorisotoimikunnan jäsen Emilia Keinänen. Tulliportin koulussa abivuottaan opiskeleva Keinänen on myös Joensuun normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän opiskelijajäsen, jonka tehtävänä on tuoda nuorten näkökulma mukaan keskusteluun.

Keinänen kertoo, että työryhmässä on pohdittu paljon esimerkiksi representaatiota eli sitä, millä tavalla erilaiset ihmiset tulevat edustetuiksi ja esitetyiksi oppimateriaaleissa ja opetuksessa.

– Tavoitteena on, etteivät oppikirjat tukisi haitallisia stereotypioita tai sukupuolirooleja, joita on. Monesti ongelmana on sekin, että oppimateriaaleissa ei ole tarpeeksi tietoa sukupuolivähemmistöistä. Tietoisuus erilaisista ihmisistä jää silloin monella hyvin pieneksi, Emilia Keinänen selittää tilannetta.

– Jokaiselle on tärkeää tietää, ettei ole yksin. Sateenkaarinuoria on olemassa, mutta heillä ei ole mahdollisuutta nähdä itseään oppimateriaaleissa. Kun miettii vaikka oppikirjojen kuvastoa olisi hyvä, jos siellä esiintyisi kaikenlaisia ihmisiä ilman, että siitä täytyy tehdä omaa asiaansa. Esimerkiksi lakitiedon kirjassa käsitellään avioliittoa erilaisten esimerkkiparien kautta, mutta kaikki parit ovat ainakin nimen perusteella heteropareja. Oppikirjojen välillisesti esittämä maailmankuva laajenisi, jos esimerkitkin olisivat moninaisia, Emilia Keinänen antaa esimerkin.

Koulussa sukupuoli voi tulla esille monissa arkisissa yhteyksissä, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Moni nuori voi kokea vaikeaksi esimerkiksi sukupuolen mukaan jaetut liikuntaryhmät tai vessat.

– Tärkeintä on, että näistä asioista puhutaan ja kaikille oppilaille ja opiskelijoille tehdään selväksi, millainen ilmapiiri koulussa on. Kannustetaan syrjimättömyyteen ja avoimeen kommunikaatioon. Opettajilla on tässä keskeinen rooli. Jos opettajalla on hyvä asenne, ettei ketään syrjitä ja kaikki otetaan huomioon, se siirtyy myös useimpiin oppilaisiin, Keinänen painottaa.