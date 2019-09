Yliopiston kv-tuutorina oppii vähän kaikesta

Itä-Suomen yliopistossa on monia mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen, ja halutessaan kansainvälistymisestä voi tehdä itselleen jopa sivuaineen. Yksi tyypillinen tapa kotikansainvälistymiseen on kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tai vaihto-opiskelijoiden tuutorointi.

– Kv-tuutori pääsee tutustumaan eri maihin ja kulttuureihin lähtemättä itse minnekään. Usein tuutoroitavat ryhmät ovat hyvinkin monipuolisia, joten tavallaan siinä voi päästä vaikka maailmanympärysmatkalle, kansainvälisen opiskelijapalvelun päällikkö Kirsi Konttinen sanoo.

Kv-tuutorin tehtävänä on ensinnäkin ottaa yhteyttä tulijoihin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen. Tuutori menee yleensä myös tulijoita vastaan, kun he saapuvat Joensuuhun, ja auttaa heitä kaikenlaisissa käytännön asioissa etenkin ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana.

– Samalla tuutori itse saa kansainvälisiä kokemuksia ja pääsee kehittämään kielitaitoaan. Tuutorit ovat kertoneet oppineensa myös muun muassa organisointikykyä ja stressinhallintaa, Konttinen kertoo.

Itä-Suomen yliopistossa on vuosittain toista sataa tuutoria, joista noin kuusikymmentä on Joensuun kampuksella. Tähän mennessä kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan. Syksyn tuutorihaku on alkuvuodesta, ja kevään tuutorit ovat useimmiten olleet mukana jo syksyllä.

– Pyrimme siihen, että jokaisella tuutorilla olisi noin viisi tuutoroitavaa. Tuutorit koulutetaan tehtävään ja he tekevät myös yhteistyötä, eli vertaistukea on hyvin saatavilla, Konttinen sanoo.

Jo viitisen vuotta kv-tuutorina toiminut Sami Tanskanen, 23, olisi halunnut jo lukiossa osallistua tukaritoimintaan. Siihen hän ei kuitenkaan ehtinyt, ja siksi hän lähti yliopistoon tultuaan tuutoriksi heti, kun se oli mahdollista.

– Nimenomaan kv-tuutoriksi lähdin yhtäältä siksi, että halusin harjoittaa kielitaitoani. Lisäksi ajattelin, että se tukee hyvin opintojani, sillä opiskelen rajatutkimusta ja erikoistun gradussanikin muuttoliikkeeseen.

Viimeiset kolme vuotta Tanskanen on toiminut seniorituutorina, eli hän on osallistunut syvällisemmin esimerkiksi tuutoreiden koulutukseen ja kv-opiskelijoiden orientaatioon. Tänä vuonna hänellä on virallisesti 66 tuutoroitavaa.

– Se on aika absurdi luku ja liittyy tosiaan siihen, että olen seniorituutori ja tehnyt tätä pitkään. Tarvittaessa saan kyllä apua muilta tuutoreita ja olen myös heille vertaistukena, Tanskanen selittää.

Tuutorina Tanskanen kertoo päässeensä käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä eli englantia, ruotsia, kiinaa, venäjää ja arabiaa.

– Tämän vuoden tuutoroitavissani on kymmenen kiinalaista opiskelijaa ja kerroin jo heille, että haluaisin yrittää vähän harjoittaa kiinankielen taitoani.

Vaikka takana on viisi vuotta tuutorointia, riittää uutta opittavaa joka vuodeksi. Heti ensimmäisenä vuonna Tanskanen kertoo oppineensa paljon esimerkiksi asumisesta ja pankkiasioista, koska niihin liittyvä kysymyksiä tuutoroitavilla on melkein aina.

– Joka vuosi näihinkin tulee jotain muutoksia, joten tiedon täytyy pysyä ajan tasalla. Yhden tuutorin ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikkea, mutta jos kiinnostusta löytyy, niin paljon on mahdollista oppia.

Suurin osa Tanskasen tuutoroitavista on ollut kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoita, joten he ovat viettäneet Suomessa vaihto-opiskelijoihin verrattuna pidempiä aikoja. Niinpä entisiä tuutoroitavia tulee vastaan kampuksella päivittäin.

– Ensimmäisenä vuotenani tuutoroin kahta venäläistä kemian maisteriopiskelijaa, ja nyt he ovat täällä tohtoriohjelmassa. Käymme edelleen toisinaan syömässä ja kutsun heitä ystävikseni.

Kutsuja eri puolille maailmaa on sadellut vaikka kuinka paljon, ja ainakin osan niistä Tanskanen uskoo jossain vaiheessa lunastavansa.

– Olen päässyt tutustumaan ihmisten kautta eri maiden kulttuureihin sen sijaan, että olisin vain etsinyt tietoa netistä. Olen saanut myös ihan käytännön neuvoja, kuten että tulevalla konferenssimatkalla Unkariin ja Romaniaan meidän kannattaa käyttää junaa linja-autojen sijaan.

Tanskanen aikoo jatkaa kv-tuutorina niin pitkään, kuin se suinkin on mahdollista. Toiveissa on, että kv-tuutorointi voisi avata mahdollisuuksia myös työelämään.

– Ainoa huoleni työelämään siirtymisessä on, että saanhan vielä jatkaa täällä tuutorina senkin jälkeen, Tanskanen naurahtaa.

Lisää aiheesta: Opiskelijat voivat kansainvälistyä kotikaupungissaankin