Valkolehmäntatti ei tuottanut vaikeuksia pohjoiskarjalaisille sieniharrastajille - mutta tiedätkö, mikä on sienivisan toisen kierroksen arvoitus?

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvoimme sienioppaan. Sen saa tällä kertaa Reija Kinnunen Katajarannasta. Karjalaisen tuotepalkinto menee Eeva Asikaiselle Outokumpuun. Onnittelut voittajille!

Mutta sitten viimeviikkoiseen sienivisan sieneen. Sehän oli siis valkolehmäntatti (Leccinum holopus). Tatiksi lajin tunnistaa pilleistä, jotka erottavat tattilajit helttasienistä, joilla lakin alla on heltat tai orakkaista, joilla lakin alla on orat eli piikit. Punikki- ja lehmäntattien jalassa on tummia, punaruskeita, ruskeita tai valkoisia nukkatupsuja. Myös lakin väri vaihtelee paljon lajeittain.

– Leccinum-suvussa on tällä hetkellä 18 lajia, jotka muodostavat kaksi tattiryhmää: punikki- ja lehmäntatit, jotka ovat nuorena syötäviä ruokasieniä, eikä myrkyllisiä tai pahanmakuisia lajeja tunneta tässä suvussa laisinkaan. Tämän tattisuvun lajien määritystyö on kesken ja lajeja kuvataan lisää lähivuosina. Syytä on kuitenkin muistaa, että kovamaltoisia koivun- ja männynpunikkitatteja on kypsennettävä pidempään paistinpannulla tai kattilassa kuin muita tatteja, sillä vähäisellä kypsentämisellä punikkitatit voivat aiheuttaa vatsavaivoja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kauko Salo kertoo.

Lehmäntatteihin kuuluu muutama lähilaji, jotka ovat ruskean tai mustan harmaasävyisiä sieniä. Näistä yleisin on lehmäntatti eli löpö, mikä on yleinen Pohjois-Karjalan koivuvaltaisissa metsissä, puistoissa, puutarhoissa ja pihamailla.

Valkolehmäntatin väri on nimensä mukaisesti valkoinen. Toinen valkoinen tatti on kalvaspunikkitatti, joka ei eroa väriltään valkolehmäntatista, mutta se muistuttaa muodoltaan koivunpunikkitattia ja on selvästi kovamaltoisempi kuin valkolehmäntatti.

Salon mukaan valkolehmäntatin lakissa on vanhentuessaan sinivihreää väriä, mikä näkyy myös valokuvassa. Lakin pinta on usein limainen. Pillit ovat nuorena valkoiset ja harmaantuvat iän myötä. Itiöemä on hento, ja jalka on pitkä ja ohut useimpiin muihin tatteihin verrattuna. Jalan valkeat nukkatupsut ovat nuoressa itiöemässä valkeat ja tummuvat vähän vanhoissa itiöemissä.

– Itse olen poiminut valkolehmäntatin nuoret itiöemät muitten tattien joukkoon ja hyvin ne ovat muhennoksena maistuneet herkku- tai voitattien joukossa. Nuorissa itiöemissä maku on mieto ja malto on lähes hajutonta, lievä sienimäinen haju niissä on aistittavissa. Vanhemmiten lehmän-, noki- ja valkolehmäntattien lakit muuttuvat vetisiksi ja pehmeiksi, ja mielestäni vanhoissa itiöemissä maku heikkenee selvästi. Etanat ja sienisääskien toukat syövät mielellään valkoista pehmeää maltoa. Hyvin harvoin olen löytänyt toukatonta vanhaa itiöemää.

Valkolehmäntatti ei ole Pohjois-Karjalassa niin yleinen kuin koivun- ja männynpunikkitatit tai lehmäntatti, sillä se kasvaa soistuneissa metsissä, vesistöjen rannoilla ja korvissa rahkasammalkasvustojen joukossa koivujen juurisienenä.

Alla sieni numero kaksi. Mikä sieni on kyseessä?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin. Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja Karjalaisen tuotepalkinto. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi kattava sienikirja ja muuta sienestykseen ja metsässä liikkumiseen liittyvää sekä Kauko Salon kirjoittama tattikirja Tatista vaan!

Vastaaminen onnistuu internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero. Jokaisella kierroksella voi vastata vain kerran.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 25. syyskuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.