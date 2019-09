Poliisi Noljakan henkirikoksesta: Päiväkodin pysäköintipaikalle saapui henkilöauto, kaksi miestä on vangittu

- Poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro enempää epäillyistä henkilöistä tai rikoksen uhrista. Myöskään teon yksityiskohdista ei esitutkinnan turvaamiseksi voida vielä kertoa.

26-vuotias joensuulainen mies löytyi kuolleena Noljakasta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisi otti nyt vangitut miehet jo viikonloppuna kiinni tapaukseen liittyen ja pyysi havaintoja myös yleisöltä.

Poliisi kiittää saamistaan vihjeistä ja pyytää edelleen tapahtumaan liittyviä havainto- ja vihjetietoja nimenomaan lauantai-illalta kello 20:n ja puolenyön väliltä.

- Kaikki havainto- ja vihjetiedot voi ilmoittaa vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Poliisin mukaan tutkinnassa on tullut ilmi, että Noljakassa Sinkkolan päiväkodin pysäköintipaikalle saapui lauantai-iltana kello 23.20:n ja 23.30:n välisenä aikana mies sedan-henkilöautolla.

Mies oli jaloitellut hetken pysäköintialueella ja poistunut paikalta.

- Pyydämme kyseistä henkilöä ottamaan yhteyttä poliisiin.

Jos Noljakan alueella on tallentavan kameravalvonnan alaisia alueita, poliisi pyytää tallenteista vastaavia henkilöitä olemaan yhteydessä poliisiin.

- Poliisi haluaa vielä täsmentää sitä, että rikoksen tapahtumapaikka on Noljakan koulun läheisyydessä oleva kevyen liikenteen väylä ja teko on tapahtunut yöaikaan. Tapauksella ei ole yhteyttä Noljakan koulun henkilökuntaan tai sen oppilaisiin. Tutkinnanjohtaja haluaa myös korostaa sitä seikkaa, että Noljakan alueella on tapahtuneesta huolimatta edelleen turvallista liikkua, sillä teko vaikuttaa tässä tapauksessa olevan yksittäinen teko.