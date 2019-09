Katso upeat ilmakuvat Pohjois-Karjalasta: Kaksi miestä ja diskopallokamera - Sami Vuomajoen ja Rami Saarikorven yritys perustuu elämyksen ylivoimaan

Matkailijan, asiakkaan ei tarvitse nykypäivänä tehdä ratkaisuaan puutteellisin tiedoin, sillä todellisuus maailman toiselta laidalta on mahdollista nähdä kotisohvalta ruudulta. Voi katsoa kuvia ja videoita, joita voi käännellä ympäri ja jotka ulottuvat ympäri 360-astetta.

Voit esimerkiksi katsoa ylös taivaalle ja nähdä sadepisaroiden putoavan alas. Jos käännyt vasemmalle, kuuluu oikealta tuleva ääni selän takaa.

– Todellisuuden ja keinotodellisuuden ero pienenee koko ajan. Nykyisin on jo mahdollista aistia meren tai vaikka lapsuuden viljapeltojen tuoksu kotisohvalla. Uskoisin, että tulevaisuudessa erilaiset livekuvaukset yleistyvät. Esimerkiksi vanhukset tai liikuntarajoitteiset voisivat osallistua joulukirkkoon olematta paikalla, toteaa Rami Saarikorpi.

Oletko kokeillut? Laittanut virtuaalilasit päähän ja hypännyt vaikka Mount Everestille? Jos et, niin kokeile Kolia.

– Pohjois-Karjalasta kaikista kunnista on koottu keskeisimmät asiat ja matkailukohteet. Tavoitteena on koko Suomen matkailumarkkinointia edistävä palvelu, virtuaalimatka Suomeen, tiivistää Sami Vuomajoki.

360finland on julkaistu kaksi viikkoa sitten. Sauma on sopiva, sillä Suomen matkailu kasvaa tällä hetkellä noin neljän prosentin vuosivauhtia.

Kaverukset, pitkän linjan yrittäjät ja kuvaajat tekevät töitä ympäri maata ja ovat nyt testaamassa erilaisia virtuaalilasisovelluksia Joensuun Tiedepuistolla. Avarassa ja korkeassa huoneessa on useita näyttöjä, joista osa on kaarevia

Pöydillä on erilaisia ohjaimia ja monenlaisia virtuaalilaseja, jotka päässä ihminen ei vain kuvittele vaan luulee olevansa jossain ihan muualla. Kokemus voi olla pelottava mutta myös rentouttava, se riippuu siitä, mitä katsoo.

– Vuoristorataan en enää mene. Oli kylmä hiki pitkään, Vuomajoki avautuu.

360-kamera muistuttaa hieman diskopalloa.

Huikeita paikkoja ja elämyksiä on tarjolla myös 360 Finland Oy yrityksellä.

– Tällaista vastaavaa sivustoa ja palvelua, jossa kaikki matkailukohteet, kunnat ja yritykset sekä tapahtumat kootaan samaan paikkaan ei ole olemassa. Tarkoitus on myydä tätä pikkuhiljaa kattamaan koko Suomen, jolloin meillä on kansainvälisesti ylivoimainen matkailumarkkinoinnin tuote, Vuomajoki sanoo.

360 astetta pyöriviä kuvia ja videoita voi katsoa nettisivuilta sellaisenaan tai virtuaalilasit päässä, jolloin kokemus on moniulotteinen ja äänimaailma todellinen.

– Kuvien lisäksi palvelussa on matkailuinfoa. Tähän voi lisätä käytännössä mitä vain. Jos yritys haluaa, että tuosta klikataan ja varataan hotellista sviitti, niin se onnistuu.

Virtuaalisuus on tällä hetkellä matkailu- ja markkinointitrendien maailmanlaajuinen keihäänkärki. Ryhmä suomalaisia ja kanadalaisia yrityksiä on kehittänyt Trek-matkailupelin, jonka kehityksessä on ollut mukana Visit Finland, Finnair ja Finavia.

Mainittakoon myös, että mediapersoona Jaajo Linnonmaa on perustanut 360-videoihin tukevan yrityksen, jonka palvelu on tavoittanut jo yli 100 000 matkailijaa.

Saarikorpi ja Vuomajoki ovat tehneet kaksi vuotta suunnittelu- ja kuvaustöitä omalla rahoituksella. Nyt kun palvelussa on jo näytettävää, on kaksikon tarkoitus aloittaa voimakkaampi myyntityö. Toiveissa on, että Business Finlandin omistama Visit Finland ymmärtäisi modernin ”lonely­planetin” päälle.

– Seuraavaksi rekrytoimme kuvaajia koko Suomesta. Tunnen suurimman osan, sillä olen ollut heitä kouluttamassa tai tehnyt muuten yhteistyötä, tuumaa Saarikorpi, joka aloitteli 360-kuvausta joskus viime vuosituhannen loppupuolella.

Sami Vuomajoki ja Rami Saarikorpi ovat kuvanneet kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ja matkailukohteet.

Monipuolinen virtuaaliopas sisältää muun muassa kolmiulotteisen mallin Outokummun Vanhasta kaivoksesta. Siinä yhteydessä tulee mieleen Vietnamin luolat.

– Tässä on HDR-skanneri ja infrapunamittaus. Kuvausta voi käyttää vaikka vuoripaineen tutkimiseen. Tarvitaan vain CAD-ohjelma, selittää Saarikorpi ja pyörittelee käsissään 360-kameraa. Se on pyöreä ja muistuttaa hieman diskopalloa.

360 Finland Oy

Mitä yrittää? Rakentaa matkailukäyttöön virtuaalista palvelua, joka markkinoi kuntia, yrityksiä, palveluita ja tapahtumia.

Mistä löytyy? www.360finland.fi

Muita samantyyppisiä: 360cities.net ja Virtual Traveller

Ketä nämä ukot ovat? Rami Saarikorpi on joensuulainen yrittäjä, joka on tunnettu aiemmin muun muassa Hotelli-ravintola Atriumista, 60´s Palaver Oy:stä, omasta kuvausyrityksestään ja Botanian ystävät ry:stä. Sami Vuomajoki on edelleen osakkaana Kuvanmaailmassa, pitää omaa kuvausyritystään ja toimii Botanian ystävien puheenjohtajana. Lisäksi kaksikolla on startup-yritys, joka liittyy myös kuvaamiseen.

Mitä muuta: Rami Saarikorpi on kuvannut muun muassa Paula Vesalan keikan 360-kameralla. Myös Stam1nan musiikkivideo on toteutettu 360-tekniikalla.

