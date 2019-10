Haisuseitikki harhautti sienivisan kolmannella kierroksella - mutta tiedätkö, mikä on sienivisan seuraava arvoitus?

Arvoimme vastaajien kesken sienioppaan, jonka saa tällä kertaa Taina Koski Joensuusta. Karjalaisen tuotepalkinnon saa Iiris Vuorinen Juuasta. Onnittelut.

Seitikit ovat Suomen metsien lajirikkain sienisuku, lajimääräksi on määritetty tällä hetkellä noin 300 lajia ja uusia lajeja löytyy Suomen metsissä lähes vuosittain. Seitikkeihin kuuluu suuria ja pieniä lajeja. Seitikit muodostavat sienijuurta eli elävät symbioosissa kaikkien puulajiemme kanssa kaikenlaisissa metsissä.

Useimmat seitikit ovat ruskean eri sävyisiä, mutta suvussa on myös punertavia, vihertäviä, kellertäviä ja violetteja lajeja. Seitikkien suvussa on neljä alasukua: violetti-, huopa-, tahma- ja limaseitikit.

Seitikkien sukutuntomerkkinä on seittimäinen sisäsuojus, seitti, mikä suojaa nuoria kehittyviä helttoja. Vanhemmissa itiöemissä seittiä voi olla lakin reunassa ja useimmiten jalassa eripaksuisina seittivöinä. Suomalainen sukunimi seitikit on tästä suojuksesta saanut nimensä. Kaikilla seitikeillä on ruskean erisävyinen itiöpölyn väri ja vanhoissa itiöemissä väri on selvästi ruskea. Mikroskooppisena tuntomerkkinä seitikeillä on nystyiset itiöt.

Seitikeissä on perustuntomerkkien avulla helposti määritettäviä lajeja, mutta suuri joukko pieniä ruskeita itiöemiä voi jäädä määrityksissä sukutasolle, alasukuihin tai pienempiin ryhmiin luokiteltuna.

– Sienivisan numero kolme on siis haisuseitikki, mikä on mielestäni kookkaana seitikkinä luokiteltavissa helpohkoihin lajeihin, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kauko Salo kertoo.

Haisuseitikki kuuluu silkkiseitikkien alasukuun, ja itiöemän lakki onkin silkkisäikeinen, nuorena vaalean violetti ja vanhemmiten harmahtava tai ruskeankeltainen. Lakki on täysi-ikäisessä itiöemässä 10 senttimetriä, mutta voi olla jopa 15 senttimetriä halkaisijaltaan. Helttojen väri on ruosteenruskea. Jalka on usein yli 10 senttimetriä pitkä ja nuorena jalan väri on vaalean violetti ja vanhemmiten ruskeankeltainen. Jalan tyvi on nuijamainen ja voi olla jopa 4–5 senttimetriä paksu. Jalassa suojusjäte muodostaa jalkaan rengasmaisen vyöhykkeen.

Haisuseitikin jalan ruosteenruskea väri näkyy kuvan halkaistussa jalassa hyvin. Lähilaji löyhkäseitikillä jalan malto on halkaistaessa violetin värinen, myös lakin malto ja heltat ovat löyhkäseitikillä violetinsävyiset.

– Haisuseitikin haju on nimensä mukaisesti voimakas, ja aikoinaan Joensuun yliopiston sienikurssin viidestäkymmenestä opiskelijasta 15 piti hajua miellyttävänä, jopa hedelmäisenä ja loput kuvasivat hajua epämiellyttäväksi. Samoilla sienikurssin opiskelijoilla haistatin myös löyhkäseitikin halkaistuja itiöemiä ja poikkeuksetta opiskelijat kuvasivat hajua erittäin epämiellyttäväksi, ällöttäväksi, mädäntyneen lihan, vetisen villasukan tai pohjaan palaneiden perunoitten hajuksi, Salo nauraa.

Ohessa sieni numero neljä. Mikä sieni on kyseessä?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin. Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja Karjalaisen tuotepalkinto.

Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi kattava sienikirja ja muuta sienestykseen ja metsässä liikkumiseen liittyvää sekä Kauko Salon kirjoittama tattikirja Tatista vaan!

Vastaaminen onnistuu internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero. Jokaisella kierroksella voi vastata vain kerran.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 9. lokakuuta. Samana päivänä eli keskiviikkona kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.