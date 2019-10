Pikkujoulut: Joensuun kaupungin työntekijät yhdessä Kimmeliin, Siun sote kirkkoon

Moni työnantaja painii joulun alla taloushuolien kourissa. Joensuun kaupunki joutui pohtimaan yhteistoimintaneuvottelujen ja pikkujoulujen suhdetta. Lopputuloksena pikkujoulubudjettia kiristettiin. Alun perin kaupungin oli määrä syödä ja juhlia Kimmelissä. Säästösyiden vuoksi kaupunki tilaa ruoat ja juomat, joiden kattokustannukseksi on asetettu 15,50 euroa henkilöä kohti.

- Syömme kaupungin omissa tiloissa todennäköisimmin Sirkkalassa. Tämä on kustannuskysymys ja lisäksi saamme henkilöstöä yhteen, toteaa henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen.

Omien ruokailuiden jälkeen kaupungin väki lähtee jatkoille Kimmeliin. Ravintolaillan kustannus on noin 2 000 euroa. Kaupungilla on 2 900 työntekijää, joista pikkujouluihin osallistuu yleensä noin 900.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Koska tarjoamme yhteiset etkot, olemme samanaikaisesti antaneet suoran kiellon, että työpaikoillamme ei saa tarjota niin sanotusti työnantajan piikkiin muita jouluruokailuja.

Kaupungin työntekijöiden pikkujoulu on perjantaina 29. marraskuuta eli samaan aikaan kuin Kerubin suurtapahtuma Joensuun Areenassa.

Toinen suuri julkinen työnantaja Siun sote ei järjestä koko henkilöstölleen yksiä tai yhteisiä pikkujouluja. Siun sote työllistää noin 8 000 työntekijä ympäri Pohjois-Karjalaa.

- Meillä on ensimmäisen kahden vuoden aikana järjestetty joulukirkko, johon henkilöstö on voinut vapaaehtoisuuteen perustuen osallistua. Joulukirkko on ollut muutama päivä ennen joulua Joensuussa Pielisensuun kirkossa, kertoo henkilöstöjohtaja Johanna Madsen Bjerregård.

Joulukirkkoperinne on siirtynyt keskussairaalan aikaisesta ajasta, vuosista ennen Siun sote -kuntayhtymää.

Pelkkään kirkkoon hoitoväki ei useimmiten tyydy.

- Kukin toimintayksikkö viettää oman työyhteisönsä kanssa pikkujoulua valitsemallaan tavalla. Työnantaja on tukenut tätä pienimuotoisesti - nimellisellä summalla, mutta toimintayksikön oman talousarvion puitteissa, kertoo henkilöstöjohtaja.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa keskittyy joulun alla työntekoon ja viettää henkilöstön pikkujoulujuhlia vasta reilusti joulun jälkeen, tammi-helmikuun vaihteessa.