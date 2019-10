Ensi viikolla ratkeaa, kenestä leivotaan maakunnan sienitietäjä - tiedätkö, mikä on sienivisan viimeisen kierroksen sieni?

Väärin vastanneista arvelivat sienen olevan joko kitkerälahokka tai koivunkantosieni.

Kaikkien vastanneiden kesken arvoimme sienioppaan. Sen saa tällä kerralla Leo Itkonen Liperistä. Karjalaisen tuotepalkinto menee Hella Romppaselle Ilomantsiin. Onnittelut.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nyt käynnistyy sienivisan viides ja samalla viimeinen kierros. Sen verran paljastettakoon tilannetta, että muutamalla kymmenellä on vielä mahdollisuuksia viiden suoraan. Mutta kuka tai ketkä ovat maakunnan tämän vuoden sienitietäjiä, se selviää ensi viikolla.

Suomen metsissä puitten kannoissa kasvaa kymmeniä lahottajasieniä, joitten joukossa on hyviä ruokasieniä. Kuvan kuusilahokka kuuluu parhaimpien ruokasienten joukkoon ja se kasvaa kuusen lahoavissa kannoissa tai maahan hautautuneella puulla yleensä syyskuussa, mutta olen kuusilahokan itiöemiä löytänyt jo keskikesällä heinäkuussa. Jos ankaria pakkasia ei esiinny syksyn aikana, kuusilahokka tuottaa itiöemiä vielä marras–joulukuussa. Tuoreet ja syötävät itiöemät peittyvät usein myöhäissyksyllä lumen alle ja siksi niitä ei huomaa poimittavaksi.

Kuusilahokan lisäksi hyviä ruokasieniä ovat mesisieni ja koivunkantosieni. Mesisieni kasvaa kuusilahokan tapaan suurina kimppuina lahoavilla koivuilla, havu- ja muitten lehtipuitten kannoissa sekä humuskerroksen alla lahoavissa juurissa ja oksissa. Koivunkantosieni kasvaa nimensä mukaisesti suurina rykelminä koivujen kannoissa.

Kuusilahokan lakki on väriltään kellanruskea, mutta nuoret itiöemät kellertäviä. Nuorissa itiöemissä helttoja suojaa seitti, josta voi jäädä vaaleita suojuksen jätteitä lakin reunaan tai jalkaan. Heltat ovat vaaleanharmaita nuorissa itiöemissä ja vanhemmiten ne tummenevat itiöiden kypsyessä, jolloin helttojen väri on violetinharmaa, mikä näkyy hyvin sienivisan kuvassa.

Vanhemmissa itiöemissä tämä onkin varsin hyvä tuntomerkki, jos poimii mesisienen tai koivunkantosienen itiöemiä. Koivunkantosienen lakki on kellanruskea ja se on kosteusmuuntuva, mikä tarkoittaa sitä, että lakin keskiosa on reunaosaa vaaleampi, heltat ovat vaalean tai kanelinruskeat. Mesisienen lakin väri on vaaleanruskea tai ruskea, usein lakin reunaosa on vaaleampi kuin keskiosa ja lakissa on suomuja, joita ei kuusilahokan tai koivunkantosienen lakissa ole. Mesisienen itiöemissä helttojen väri on vaalea, sillä itiöt ovat valkoisia.

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kauko Salo kertoo, että kuusilahokan jalka on ohut ja pitkä ja siinä on silkinkiiltoa, kun sitä tarkastelee läheltä. Mesisienen itiöemän jalassa paksu rengas. Koivunkantosienen jalassa on kelmumainen rengas, mikä on nuorena vaalea ja vanhemmiten renkaaseen tulee tummaa väriä kypsyvistä itiöistä.

Ruokasieniä poimittaessa on lisäksi tunnistettava useita kannoissa ja maassa lahoavalla puuaineella kasvavia matkijoita, joita ovat kitkerä- ja punalahokka, talvijuurekas, mikä on hyvä ruokasieni sekä myrkyllinen myrkkynääpikkä, mikä muistuttaa koivunkantosienen itiöemää. Siksi kannoissa kasvavien sienten tuntomerkkeihin kannattaa perehtyä sellaisen ystävän kanssa, joka nämä sienet tunnistaa maastossa.

Suomalaisista sienikirjoissa on toki apua, kun kuvissa olevia tuntomerkkejä osaa tulkita oikein.

Kuusilahokka on maukas sieni paistettuna ja se käy sienimuhennokseen monien muitten paistettavien sienilajien joukkoon.

– Itse olen tänä heikkona sienisyksynä paistanut kuusilahokan itiöemiä sikuri- ja kuusenleppärouskujen, mesisienen ja limanuljaskoiden kanssa ja maukasta sienimuhennosta tuli keitettyjen perunoitten ja porkkanoitten kanssa nautittuna. Kannattaa lisäksi muistaa, että kuusilahokan jalka on sitkeä, joten jalat leikataan poimittaessa pois ja lakit paistetaan. Myös mesisienen ja koivunkantosienen itiöemistä jalat poistetaan ja lakit paistetaan. Kuusilahokka on yleinen Pohjois-Karjalassa kuusimetsien lahoavissa kannoissa.

Ohessa sieni numero viisi eli sienivisan viimeinen tunnistettava. Mikä sieni on kyseessä?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaina. Vastanneiden kesken arvotaan sieniopas ja Karjalaisen tuotepalkinto.

Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi kattava sienikirja ja muuta sienestykseen ja metsässä liikkumiseen liittyvää sekä Kauko Salon kirjoittama tattikirja Tatista vaan!

Vastaaminen onnistuu internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero. Jokaisella kierroksella voi vastata vain kerran.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 16. lokakuuta. Samana päivänä eli keskiviikkona kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.

Ensi viikolla sitten selviää, kuka on maakunnan sienitietäjä.