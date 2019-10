Pohjois-Karjalassa on 65 asunnotonta ihmistä - Asunnottomien yötä vietetään Joensuussa torstaina ja esimerkiksi talvikenkälahjoituksia kaivataan edelleen

Valtakunnallista asunnottomien yötä vietetään Joensuussa torstaina 17. lokakuuta. Tapahtumaa on järjestetty Joensuussa jo vuodesta 2002 alkaen. Nimestään huolimatta yön viettäminen aloitetaan jo aamulla ja tapahtumia on koko päivän ajan.

- Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, tapahtumapäivänä on mahdollista saada tietoa asunnottomuudesta, tukea ja apua erilaisiin elämäntilanteisiin sekä kohdata muita kaupunkilaisia muun muassa musiikin ja yhteisen ruokailun merkeissä. Tänä vuonna on haluttu tuoda esille asunnottomuutta kokeneiden ääntä, keräämällä esimerkiksi kokemustarinoita, jotka ovat esillä tapahtumassa, kertoo Elina Rosing.

Rosing on Joensuun asunnottomien yön työryhmän puheenjohtaja.

Yö polkaistaan käyntiin Kansalaistalolla, jossa järjestetään vaatepankki heti aamulla puoli kahdeksan aikaan.

- Olemme syksyn aika keränneet lahjoituksia ja jaamme vaatteita asunnottomille ja vähävaraisille.

Lahjoitettavia vaatteita otetaan vastaan Kansalaistalolla ympäri vuoden, Rosing muistuttaa.

- Tällä hetkellä pulaa on varsinkin miesten talvikengistä.

Muusta ohjelmasta Rosing vinkkaa tämän vuoden uutuuden eli torilavan ohjelman ja ilmaisen ruokailun kauppatorilla. Ohjelma toriklla alkaa kello 12. ja ruokailu on kello 15. Ohjelma torilavalla alkaa kello 16.

- Illan aikana torilavalla esiintyy paikallisia rap-artisteja sekä suurempaakin yleisöä tavoittanut räppäri Ällä.

Suosittu Jalanjäljissä -kävelykierros järjestetään tänäkin vuonna. Kierroksen vetää omakohtaisesti asunnottomuuden Joensuussa kokenut opas. Kierros kestää noin 45 minuuttia.

- Kierroksella pääsee katsomaan kaupunkia täysin erilaisesta näkökulmasta.

Päivän päättää Asunnottomien yön klubi uudessa Kulttuurikeskus Siihtalassa.

- Ilmaistapahtuman ohjelmassa on ainakin stand uppia ja musiikkia.

Kaikkiaan Suomessa on arviolta 5 500 asunnotonta ihmistä.

Pohjois-Karjalassa on ARA:n selvityksen mukaan 65 asunnotonta ihmistä. Heistä valtaosa eli 56 asuu Joensuussa. Pitkäaikaisasunnottomia Pohjois-Karjalassa on 17.

- Suomi on ainoita EU-maita, jossa asunnottomuutta kokevien määrä laskee. Se ei ole sattumaa. Valtio, vapaaehtoiset, kunnat, vuokranantajat ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet 1980-luvulta lähtien määrätietoisesti töitä asunnottomuuden vähentämiseksi, tiedottaa Rikosseuraamuslaitoksen Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimiston Markku Rautiainen.

Pitkäaikaisasunnottomuus väheni Suomessa 40 prosentilla vuosina 2008-2017.

Viime vuosien aikana erityisesti naisten ja nuorten asunnottomuus on ollut kuitenkin nousussa.

Valtaosa Pohjois-Karjalan asunnottomista on miehiä, asunnottomia naisia on 6.

Kolmannes asunnottomista on nuoria, heitä on 21. Maahanmuuttajia asunnottomista on 7.

- Osalla nuorista arjenhallintataidot ovat puutteelliset tai niitä ei ole lainkaan. Nuorten elämä näyttäytyy ulkopuolisille aikuisille sekasortoisena kaaoksena, jossa nuori ajautuu tilanteesta toiseen. Arkeen liittyvät asiat, kuten opiskelu, työ tai työkokeilu, itsenäinen asuminen, kodinhoito, asiointi ja taloudenhallinta, jäävät huonosti hoidetuksi tai hoitamatta kokonaan. Asunnon säilyttäminen voi olla haastavaa, jos asunnottoman taidot eivät riitä asumisesta suoriutumiseen, Rautiainen tiedottaa.

Rautiainen muistuttaa tiedotteessa siitä, että asunnottomuus ei pelkisty stereotypioihin.

- Asunnottomia ovat yhtä lailla ne, jotka joutuvat viettämään yönsä kadulla ja ne, jotka asuvat tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona.

- Maassamme asunnottomuus ei näy katukuvassa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että yli 70 prosenttia asunnottomista viettää aikaansa ja nukkuu tuttavien ja sukulaisten luona. Ulkona nukkuvat asunnottomat hakeutuvat tyypillisesti piiloon katseilta esimerkiksi metsiin, rappukäytäviin, avoimiin liiketiloihin tai ensisuojiin.

Koko ohjelma: http://www.asunnottomienyo.fi/tapahtumat