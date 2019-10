Kaisu Korhonen pelasti rullaportaista pudonneen pienen pojan hengen Isossa Myyssä - sai Elämän liekki -palkinnon

Lisää aiheesta: Myymäläauton kuljettaja pelasti vanhuksen paleltumiselta Tohmajärvellä - Olli Hirvonen, 25, huolestui, kun vakioasiakas ei tullut ostoksille

En varmaankaan ollut ainoa, joka vaipui epätietoisuuden tilaan luettuaan uutisen 12.4. kauppakeskus Ison Myyn rullaportaissa tapahtuneesta onnettomuudesta. Ensinhän rullaportaista tipahtaneen pienen pojan pelastajaksi ilmoitettiin mieshenkilö. Mutta kun aikaa kului toukokuun seisemänteen, lehtemme mielipidesivulla kiitettiin pojan pelastanutta naista.

Silloin kaivoin hattuhyllyltä vanhan miettimismyssyni, joka mahtuu hyvin pyöräilykypärän alle, ja huikkasin vaimolleni lähteväni lenkille. Painaessani ulko-ovea kiinni helähti ääni keittiöstä: muista tulla ajoissa, koska Korhoset tulevat kylään seitsemältä.

Onnea on hyvät naapurit, jotka eivät unohdu, vaikka oma kotipaikka muuttuu, mietin laskeutuessa portaita liukkailla pyöräilykengillä kohti alakerran varastoa.

Palattuani höyryävänä ja hyvin tuulettunein aivosoluin lenkiltä painuin suihkuun, ja veden solinan läpi erotin ovisummerin pirahduksen

Korhoset istuivat jo kahvipöydässä, kun tungin puhdasta paitaa housujen sisään. Päästyäni asiallisesti keittiön ovelle huomasin rouva K:n vasemmassa kädessä olevan hohtavan valkean kipsin. Koska kipsit kuuluvat enemmän talven liukkaille päiville kuin kevään yllättäville lämpimille, karkasi kysymys kuin itsestään suustani: mitäs nyt on tapahtunut?

Rouva K:n äänestä tunnistaa pitkään hoitotyötä tehneen ihmisen puhetavan. Se ei ole hätäisen eikä meluisan ihmisen ääni vaan selkeän rauhallinen; sellainen, joka huomaamatta pakottaa kuuntelemaan puhujaa tarkasti. Hän kouluttautui alun perin ravintola-alalle, mutta isänsä vaikean sairauden myötä hänestä tuli tehostetun palveluasumisyksikön lähihoitaja.

Rouva K oli hetken hiljaa hipaisten oikealla kädellään kipsin suojasta pilkistäviä sinertäviä sormiaan. Sitten hän rykäisi kurkkuaan kertoen meille, kuinka oli sattunut kauppakeskuksessa huomaamaan vilkkaan viisivuotiaan karanneen äidiltään rullaportaitten ulkoreunaan roikkumaan.

K näki nopeasti jaloillaan tukea etsivän pojan voimien ehtyvän. Huudettuaan ensiapua ja tajuttuaan, ettei rullaportaiden yläpäässä ollut ketään, K seurasi roikkuvaa poikaa tämän alapuolella.

Vähän ennen ylätasannetta poika putosi. Rouva K sai pysäytettyä pojan osittain syliinsä, josta tämä luiskahti pehmeästi lattialle. Samalla K:n ranne murtui. Silloin pojan äiti myös ehti paikalle.

Kovan kivun keskellä K kuuli pienen pojan hiljaisen nyyhkytyksen ja kumartui silittämään tätä. Seuraavat minuutit olivat hyvin sumuisia; nopeasti paikalle löytänyt kauppakeskuksen vartija huomasi K:n murtuneen käden sormien alkavan turvota, ja neuvokkaasti hän sai irrotettua sormukset. Samalla hetkellä jostain ilmestyi kaksi naista, jotka ilmoittivat olevansa terveydenhoitoalalta. Ambulanssia odotellessa he tarkistivat pienen pojan sydämenlyönnit ja hengityksen.

Sen jälkeen rouva K sekä poika perheineen matkasivat ambulanssilla keskussairaalaan.

Istuimme kaikki hetken hiljaa pöydän ääressä. Sitten kun kerrotun tapahtuman lumous hiukan hälveni, sanoin kuin kiitokseksi, että tuohan on hengenpelastusmitalin paikka.

Ihmisiä on kahdenlaisia: niitä, jotka toitottavat tekemisiään ja niitä, jotka herkemmin vaikenevat. Kesti aikansa ennen kuin sain luvan kirjoittaa, kuka rouva K on. Hän on lähihoitaja ja tuore mummo, Kaisu Korhonen Sireenipihan tehostetusta palveluasumisyksiköstä Nepenmäen aurinkoiselta laidalta.

Juttu on julkaistu Karjalaisessa 23.5.2019.