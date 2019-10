Levymyynnin alamäki on ollut jyrkkä. Fyysinen tallennemyynti oli vuonna 2018 enää 13 prosenttia markkinasta.

Kivijalkakauppojen lisäksi cd-levyjä on vielä marketeissa ja joillakin huoltoasemilla. Huoltamolevyjen myynti on hiipunut lähes olemattomiin, ja kyse on pitkän perinteen katkeamisesta.

Kaseteille tallennettiin toisintoja ajan suosituimmista hiteistä. Kasetit vaihtuivat cd-levyihin, joita vielä 2000-luvun alussa myytiin vuosittain yhdeksän miljoonaa.

