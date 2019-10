Lokakuun viimeinen päivä valkeni lumivalkeana koko Pohjois-Karjalassa, Joensuussa jo lähes kymmenen senttiä lunta - lähetä kuva

Lokakuun viimeinen päivä on valjennut lumisena ympäri Pohjois-Karjalaa. Lunta on tupruttanut navakan tuulen säestämänä useita senttiä koko maakuntaan. Esimerkiksi Joensuun Linnunlahdella lunta on Ilmatieteen laitoksen mittauksen mukaan seitsemän senttiä ja Tohmajärvellä viisi senttiä.