Oikaisu: Joka vuosi arviolta 1,3 miljardia tonnia ruokaa päätyy hukkaan tai hävikkiin

Karjalainen 17.11.2019: Ruokahävikkiä koskevassa jutussa oli mittakaavavirhe. Asia on oikein näin: "Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma, ja hotelli- ja ravintola-alalla se on suurin yksittäinen hävikin muoto. Joka vuosi arviolta 1,3 miljardia tonnia ruokaa päätyy hukkaan tai hävikkiin, mikä vastaa noin yhtä kolmasosaa tai jopa puolta maailmassa ihmisravinnoksi tuotetusta ruoasta."