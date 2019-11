Vauva boot campissa treenataan yhdessä taaperon kanssa – video

Lantionpohjalihakset joutuvat synnyttäneillä äideillä koville pitkin raskautta ja etenkin synnytyksessä. Treenin pariin voi palata vaikka heti, mutta ei ilman ohjausta.

Treenata voi myös yhdessä vauvan tai taaperon kanssa, ja lapsimyönteiset, ohjatut liikuntatunnit sopivatkin parhaiten juuri synnyttäneille äideille.

Vauva boot camp -äitiysliikuntakonseptin on perustanut Jenni Dias, ja Joensuussa Easy Fitin Joensuun tiloissa bootcampia ohjaa yrittäjä, personal trainer ja fysioterapeutti Laura Natunen.

– Kyseessä on viiden viikon mittainen kurssi, jonka aikana tapaamisia on kymmenen eli kaksi kertaa viikossa. Kurssi on Natusen mukaan tarkoitettu synnyttäneille äideille, joiden jälkivuoto on jo loppunut.

– Kurssilla keskitytään harjoittelemaan lantionpohjanlihaksia, syviä vatsalihaksia ja kuntouttamaan mahdollinen vatsalihasten erkauma, Natunen selventää.

Treenissä huomioidaan lantionpohjalihasten lisäksi koko keho.

Vauvat ja taaperot voi ottaa mukaan tunnille, jossa edetään lasten ehdoilla. Jos touhukas tenava ei pysy aloillaan, voi lapsen ottaa mukaan liikkeisiin, sitten ainakin viihtyvät.

Kurssilla on usein mukana myös Natusen oma tytär, Aada, 10 kuukautta.

Jos Aada haluaa syliin, onnistuu Natusen mukaan jumpan ohjaaminen myös lapsi sylissä. Nuorin jumpassa kävijä on kahden kuukauden ikäinen ja vanhin Natusen mukaan kolmen vanha.

Ääntä saa kuulua ja lapset liikkua kykynsä mukaan.

– Kurssilla äidit treenaavat vauvan ehdoilla, mutta vastuksena käytetään omaa kehonpainoa sekä vastuskuminauhaa. Tarvittaessa annan myös vinkkejä, miten vauvaa voi ottaa treeniin mukaan, Natunen kertoo.

Aada-tyttö osallistui vauvojen boot campiin.

Nyt syksyllä Laura Natusen ohjaama kurssi järjestetään Easy Fitin tiloissa, mutta seuraava ryhmä tullaan todennäköisesti järjestämään muualla.

– Tässä ensimmäisessä Joensuun vauva boot camp -ryhmässä on 12 äitiä, joka alkaa olla lähellä ryhmän maksimikokoa. Seuraava Vauva boot camp -ryhmä alkaa tammikuun puolivälissä, Natunen kertoo.

Vauva boot camp -ryhmän jatkoksi Natunen suosittelee Äiti sinä olet vahva -ryhmää, joka voi olla myös jatkoa vauva boot campille.

– Äiti sinä olet vahva -kurssilla treenaavat äidit, joiden erkauma on jo kuntoutettu tai jotka ovat raskaana. Treenissä vastuksena käytetään omaa kehoa sekä vastuskuminauhaa, tai vaikka lasta.

Äiti sinä olet vahva - treeni on Laura Natusen mukaan turvallinen äidille, joka on käynyt jälkitarkastuksessa ja vatsalihasten erkaumaa ei enää ole, tai kun raskaus on edennyt normaalisti.

– Tässä treenissä pääset haastamaan itsesi ja valmistamaan kehosi palaamaan normaaleihin liikuntarutiineihin. Myös Äiti Sinä olet vahva -kurssille voivat lapset tulla mukaan, Natunen lisää.

Laura Natusen Aada-tytär voi olla töissä mukana, kun lasten kanssa jumpataan.

Vauva boot campissa käy myös Julia Vattulainen ja yhdessä kahden ja puolen kuukauden ikäisen Reino-pojan kanssa. Vattulainen kertoo nähneensä ryhmän ilmoituksen Facebookissa, ja halusi heti mukaan.

– Treenasin ennen raskautta ja raskauden ajan ja halusin palata turvallisesti synnytyksen jälkeen treenin pariin. Tässä saa tuntuman takaisin keskivartaloon ja syviin vatsalihaksiin.

– Vauvakin nukkuu yleensä koko treenin ajan, Vattulainen kehuu.

Enni Hallikainen on tällä kertaa treenaamassa kaksi ja puoli vuotiaan Mean kanssa.

– Joka toisella kerralla mukana on minun neljän kuukauden ikäinen vauvani, Hallikainen kertoo.

– Treenistä on hyötyä vatsalihasten erkauman hoidossa, nyt ei oikein voi tehdä muuta nyt kuin jumppaa, Hallikainen kertoo.

Laura Natusen ohjaama Joensuun ensimmäinen Äiti Sinä olet vahva- kurssi alkaa tammikuun puolivälissä.