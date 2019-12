Enon Alapappilantiellä vesijohtovuoto

Enossa Alapappilantiellä on todettu torstai-iltapäivällä vesivuoto, Joensuun Vesi tiedottaa.

Vesijohdon rikkoutumisen vuoksi vedenjakelussa on häiriöitä Ala-Pappilan alueella. Vesijohdon korjaustyöt on aloitettu, ja niiden aikana vedenjakelussa on katkoksia Ala-Pappilan alueella.

Korjaustöiden on arvioitu kestävän torstaina kello 22:een saakka.

Korjaustyön jälkeen vesi voi olla sameaa, mutta selkeytyy vettä juoksuttamalla, tiedotteessa kerrotaan.

Joensuun Vesi muistuttaa, että hanat tulee jättää kiinni-asentoon. Muuten tilanteen korjaantumisen jälkeen voi aiheutua vesivahinkoja.

Vaikka vettä olisikin korjaustöiden aikana saatavilla, Joensuun Vedeltä pyydetään rajoittamaan vedenkäyttöä minimiin.