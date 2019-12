Karjalainen Linnan juhlissa: Pohjois-Karjalan kansanedustajat eivät myönnä, että Linnassa puhuttaisiin politiikkaa - "Nyt ei pidä miettiä arjen hässäkkää"

Mitä ajattelevat pohjoiskarjalaiset kansanedustajat Linnassa, kun politiikan viikko on ollut kiihkeä ja täynnä dramaattisia käänteitä? Tulevien päivien ratkaisutkin pääministeristä ja muista ministerinimityksistä ovat auki.

Kuinka tämä on näkynyt Linnan tunnelmassa?



Krista Mikkonen (vihr.): Nyt on tietysti juhlan aika. Kaikenlaista on tapahtunut, ja luulen, että ihmiset ovat tosi iloisia ja tyytyväisiä että nyt voi keskittyä juhlimaan Suomen itsenäisyyttä eikä pidä miettiä arjen hässäkkää.



Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.): Juhla tuli oikein hyvään saumaan. Vähän päästiin irti sieltä arjesta ja ihan toisenlaisiin tunnelmiin.



Anu Vehviläinen (kesk.): Päivän politiikka on aina päivän politiikkaa. Itsenäisyys on ihan eri asia. Juhla on juhla, ja uskoisin, että täällä siihen keskitytään.



Sanna Antikainen (ps.): Täällä on tietenkin kuuma tunnelma, mutta se johtuu ihan siitä, että täällä on muulloinkin kuuma tunnelma. Kaikki juhlivat itsenäisen Suomen puolesta tänä iltana.



Seppo Eskelinen (sd.): Juhlat on juhlia, päätöksenteko ja politiikka on politiikkaa. Sunnuntaina tehdään päätöksiä taas.



Jussi Wihonen (ps.): Itsenäisyys on niin hieno asia, että sitä kannattaa juhlia kerran vuoteen.

