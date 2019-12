Pohjois-Karjala on mahtisukujen maakunta – Cederbergin, Branderin ja Tolvasen sukujen suuret persoonat muuttivat koko Pohjois-Karjalaa

”Minä en kummituksia pelkää!” julisti parikymppinen Cederberg, joka oli saapunut Joensuuhun Pietarsaaresta, alkuun kirvesmieheksi Kuurnan sahalle.

Gustaf Cederbergistä tuli menestyvä kauppias, joka avioitui Penttilän talon tyttären Anna Kristiina Wariksen kanssa ja osti sitä kautta itselleen koko tilan maat. Pielisjoen etelärannalle nousi Penttilän saha 1871. Jo vuonna 1848, kun Joensuun kaupunki perustettiin, Gustaf Cederberg oli ollut kaupungin ensimmäisten porvarien joukossa. ”Suola-Kustin” liikanimi seurasi häntä loppuun asti.

Hänen vanhin poikansa Bernhard kuoli suhteellisen nuorena umpisuolentulehdukseen, joten nuoremmasta Carl Johanista eli Jannesta tuli isänsä liiketoimien varsinainen jatkaja.

– Niin kauan kuin on innostunutta porukkaa, omia ihmisiä eri puolilla firmaa, se on vahvuus. Aina ei tietenkään ole, pohtii perheyritysten etuja ja haasteita kauppaneuvos Väinö Broman, Janne Cederbergin pojantyttärenpoika.

Joensuun hautausmaan mahtipontisin sukuhauta on Cederbergien.

Patruuna Janne Cederberg nousi näkyväksi ja pidetyksi hahmoksi Joensuussa. Hän omisti neljä sahaa – Penttilän, Karsikon, Pekkalan ja Enonkosken – sekä muun muassa oman myllyn ja tekstiilitehtaan, ja hänen laivansa kuljettivat puutavaraa Mustallemerelle asti. Hän oli kuitenkin vaatimaton mies, joka liikkui paljon työväen keskuudessa ja kuunteli heidän murheitaan.

Janne Cederberg ehti olla kahdesti naimisissa, ja hänellä oli kaikkiaan yksitoista lasta, joista kahdeksan eli aikuisiksi. Hänen itsensä kuoltua 1908 tuli Oy Gustaf Cederberg & Co -yhtiön johtoon Väinö Cederberg. Tämä kulki isänsä tavoin paljon ulkomailla liikematkoilla, ja molemmilla kerrotaan olleen ilmiömäinen päässälaskutaito.

Yhtiön tulevaisuus näytti siis valoisalta. Kunnes eräänä päivänä Joensuun talossaan Väinö Cederberg haistoi palaneen käryä yläkerrasta, jossa hänen lapsensa nukkuivat. Hän juoksi yläkertaan vain havaitakseen, että käry tuli palvelijan uunissa polttamasta paperista. Kauhu ja helpotus saivat hänen ilmeisesti syntymäheikon sydämensä pettämään.

Vuosi oli 1917. Taloustilanne oli sen verran ankea, että yhtiö olisi nyt jos koskaan tarvinnut taitavaa johtajaa. Sellaista ei löytynyt Väinön veljistä, joita kiinnosti enemmänkin maanviljelys, eikä liioin lankomiehistä.

– Meni harrastukseksi se homma, isoisänsä mukaan kastettu Väinö Broman toteaa.

Koko yhtiö sahoineen myytiin 1920.

Nuorin sisar Arla Cederberg kuitenkin jätti jälkensä Joensuun kulttuurielämään. Hän keräsi mittavan taidekokoelman, jonka lahjoitti taidemuseolle.

Janne Cederberg oli Penttilän, Pekkalan ja Karsikon sahojen mahtava patruuna.

Väinö Cederbergin leski Ester os. Grönberg muutti lapsineen Helsinkiin. Pojat Carl Johan ja Kaarlo Gustaf Ragnar suomalaistivat 1930-luvulla sukunimensä Saramieheksi.

Tytär Erystä tuli moninkertainen naisten tenniksen Suomen mestari. Tenniskilpailuissa hän kohtasi autokauppias Eric Bromanin. He avioituivat 1931, ja heidän esikoispoikansa Erkki Broman syntyi samana vuonna ja Väinö Broman sitä seuraavana.

Eric Bromanin isä oli muuttanut Suomeen Ruotsista, äidillä oli sukujuuria Saksassa. Autokauppias oli tavallaan osuva puolisovalinta Ery Cederbergille: koko Pohjois-Karjalan ensimmäinen auto oli kuulunut Väinö Cederbergille!

1960-luvulla Eric Broman ryhtyi ensimmäisenä Suomessa maahantuomaan japanilaisia autoja, kuten Datsuneita. Kilpailijat pudistelivat päätään moiselle itsemurhahankkeelle ja antoivat kauppiaalle pilkkanimen ”Harakiri-Broman”. Hymyt hyytyivät, kun Datsun nousi ostavan yleisön suosikkiautoksi. Erkki Bromanin perustamasta varaosaliikkeestä tuli ironisesti HaraKiri.

– Isäni koulutti minut autoalalle. Se oli kotona puheenaiheena aina, Väinö Broman sanoo.

Hän perusti oman autoliikkeensä vuonna 1965 Joensuuhun, äitinsä synnyinkaupunkiin. Siitä alkoi kasvaa nykyinen Broman Group -yhtiö.

Väinö Cederberg nimitettiin perheyhtiön toimitusjohtajaksi vuonna 1908, vain 27-vuotiaana.

Pohjois-Karjala pysyi koko ajan suvun kesäpaikkana: Väinö Cederberg oli rakennuttanut vuonna 1913 komean Heposaaren huvilan Liperiin, ja Ester Cederberg vietti siellä kesiään vuosikymmenten ajan. Heidän pojanpoikansa Juha Saramiehen muistoissa Ester näyttäytyy suvun kantavana voimana, kunnioitettavana vanhan ajan matriarkkana.

– Mummi oli kovin sukurakas ja seurallinen. Hän pukeutui huvilallakin hyvin, hame oli aina. Puutarhahommia hän teki mielellään, mutta ruokaa ei osannut laittaa ollenkaan. Oli aina palvelija, joka hoiti keittiön.

Juha Saramiehen isä Kaarlo Saramies kaatui jatkosodassa, niinpä hän itse kasvoi pitkälti isoäitinsä hoivissa. Heposaareen kokoontuivat myös muut Ester Cederbergin lapset ja lastenlapset, mukaan lukien Väinö Broman, joka muistelee isoäitiään yhtä lämmöllä.

– 15-vuotiaaksi vietin kesiä siellä. Sitten menin töihin, hän kertoo.

Ester Cederberg eli 98-vuotiaaksi pysyen sekä henkisesti että fyysisesti hyvissä voimissa.

– Hän kuoli melkein suorilta jaloilta, Juha Saramies sanoo.

Serkukset pitävät edelleen yhteyttä ja toteavat kumpikin suvun merkityksellisyyden. Se heijastuu myös Broman Groupiin, joka on nykyisin Väinö Bromanin poikien Harri ja Eero Bromanin johtama.

– Sillä on iso merkitys, että voimme keskustella aroistakin asioista, vanha kauppaneuvos sanoo.

– Euroopan laajuiset palkinnot ovat osoitus siitä, että teemme jotain oikein.

Penttilän sahasta, jonka Gustaf Cederberg perusti, on jäljellä enää rauniot. Saha lakkautettiin 1988 ja rakennukset paloivat 1996.

Kiteen Branderit kehittivät maaseutua

Branderin suvun entinen kotitila, Koivikon kartano, seisoo Kiteellä lähellä Puhoksen lehtikuusimetsää. Juha Palosuo, 74, on viimeinen elossa oleva kartanossa asunut suvun jäsen.

– Aivan muuttunut tämä pihapiiri on niistä ajoista, hän kertoo katsellessaan lapsuudenmaisemiaan.

– Isä myi kartanon vuonna 1963 valtiolle. Seitsemän katovuotta peräjälkeen, alkoi tulla takkiin niin pahasti.

Juuri hänen isänsä Knud sisaruksineen muutti 1930-luvulla Brander-sukunimensä suomalaisemmaksi Palosuoksi.

Branderin alun perin varsinaissuomalaisesta suvusta on tietoja 1500-luvulta lähtien, harvinaisen varhaiselta ajalta. Koivikon sukuhaaran kantavanhemmat ovat rautatieneuvos Axel Emil Brander sekä Anna Amalia Telén, joka oli Kiteen kirkkoherran Uno Telénin tytär. He avioituivat vuonna 1866.

Axel Brander oli opiskelijana hankkinut itselleen kyseenalaisen maineen osallistumalla venäläisvastaisiin mielenilmauksiin eikä häntä siksi kelpuutettu valtion vakituiseen virkaan. Niinpä hänen oli tehtävä opettajan töitä.

– Söi kuormasta, Juha Palosuo hymähtää viitaten siihen, että Anna Telén oli ollut Axel Branderin oppilaita.

Juha Palosuon mökkisauna on Koivikon kartanolta siirretty entinen savustusaitta.

Kunnianhimo osoitti kuitenkin toisaalle. Axel Brander osti patruuna Nils Arppelta rapistuneen Koivikon kartanon ja alkoi määrätietoisesti kehittää siellä maanviljelyä ja karjankasvatusta. Meijerikoulu alkoi Koivikossa toimia vuonna 1877. Kartanoon hankittiin muun muassa Pohjois-Karjalan ensimmäinen separaattori, ja juustolasta vietiin juustoja Pietarin markkinoille asti.

Lisäksi Axel Brander perusti Kiteen Suorlahdelle kansakoulun – kunnanisien vastustuksesta huolimatta.

– Tämä on minun tulkintani, mutta heidän mielestään suorlahtelaisia ei olisi tarvinnut sivistää, Juha Palosuo tuumii.

Valtiopäivilläkin Axel Brander kävi edustamassa talonpoikaissäätyä vuonna 1885. Hän pysyi toimeliaana loppuun asti, pojanpojanpoikansa sanoin ”kuoli täydessä touhussa tuupertuneena pönttöuunin lämmitykseen”.

Lapsia Axel ja Anna Branderilla oli kaikkiaan yhdeksän. Peräti neljä ehti olla silloisen Maalaisliiton kansanedustajina: Augusta Laine, Uuno Brander, Helena Brander ja Akseli Vilhelm Brander. Tyttöjen koulutukseen suvussa panostettiin jo tuolloin yhtä paljon kuin poikien.

Sisarusparven vanhin, talousneuvos Augusta Laine (1867–1949) tuli tunnetuksi Martta-liiton voimahahmona. Hän paneutui etenkin marjanviljelyn edistämiseen. Toinen tytär Helena Brander (1872–1953) johti käsityökoulua Hämeenlinnassa ja toimi Suomen Naisliiton puheenjohtajana 1917–19.

Brandereille kuuluneen Koivikon kartanon päärakennus on vuodelta 1840.

Nuorisoseuran perustaminen Kiteelle 1890 oli sekin pitkälti Branderin sisarusten ansiota. Perustamiskokouksen lähestyessä 20-vuotias Uuno Brander ilmoitti saaneensa puheen valmiiksi. Kun Anna-äiti kysyi, missä teksti oli, Uuno taputti päätään ja vastasi: ”Täällä.” Maanviljelysneuvos Uuno Brander (1870–1934) oli tunnettu puhujantaidostaan myöhemminkin elämässään, kun hän vaikutti maamiesseuroissa ja maatalousministeriössä.

Suvun kuuluisin on kuitenkin maanviljelysneuvos Akseli V. Brander, ”Kiteen keisari” (1876–1958). Hän seurasi isäänsä Koivikon herraksi ja kunnostautui muun muassa osuustoiminnassa ja kunnallispolitiikassa. Eduskunnassa Akseli Brander muiden pyrkimystensä ohella puolusti oikeutta tanssimiseen ilman huviveroa ja esiintyi savokarjalaisittain suulaana ja rehevää huumoria viljellen. Kun hämäläinen puhemies Hakkila kehotti toistuvasti häntä ”asiaan”, tarinan mukaan Brander nimesi yhden siitossonneistaan hänen mukaansa voidakseen kotona hoputtaa ”asiaan, Hakkila, asiaan!”

Akseli Brander meni naimisiin tanskalaisen hammaslääkärin Dorthea Jørgensenin kanssa. Tällä ei ollut mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan Kiteellä puutteellisen kielitaidon ja koulutuksen suomalaista vastaamattomuuden takia. Juha Palosuo kuvailee isoäitiään kuitenkin luonteeltaan rivakaksi. ”Yks, kaks, kolome, kaikki ol valamis”, oli ”Thea-tädillä” tapana sanoa.

”Kiteen keisari” Akseli Brander ja hänen vaimonsa Thea os. Jorgensen asuivat Koivikon kartanossa. Ylärivissä pojat Knud, Bengt ja Erik, keskellä kaksostyttäret Eila ja Vila.

Koivikon kartanon viimeisen mustan lampaan talja roikkuu Palosoiden saunassa.

Axel E. Branderin vanha vesileili nimikirjaimineen on säilynyt.

Juha Palosuon lapsuudessa Koivikossa oli yhä nelisenkymmentä lypsylehmää sekä hevosia, kanala, sikala ja tiilitehdas.

– Talon isäntä, ankara mutta oikeudenmukainen, hän luonnehtii isäänsä Knud Palosuota, Akseli ja Thea Branderin vanhinta poikaa.

Akseli Branderista polveutuvan sukuhaaran logossa onkin osuvasti kuokka ja lypsysanko.

Nykyään Juha Palosuolla on mökki lähellä kartanon maita, ja siellä on runsaasti hänen itse nikkaroimiaan puuesineitä. Hän kertoo oppineensa puutyötaidon jo noin kymmenvuotiaana Koivikon työtuvassa.

– Siellä mie veistelin vaikka mitä!

Branderin suvun erikoisuutena on oma yksityinen hautausmaa Kiteellä. Se perustettiin 1906 Suomen senaatin luvalla. Kalmistossa lepää suurin osa suvun edesmenneistä, muiden muassa Kiteen oppikoulun pitkäaikainen rehtori Kyllikki Takala – Axel Branderin tyttärentytär – sekä dekkarikirjailija Eeva Tenhunen.

Sukua on nykyisin elossa toistasataa henkilöä, ennen kaikkea Kiteellä ja pääkaupunkiseudulla, ja heistä noin puolet osallistuu aktiivisesti sukuseuran toimintaan. Koivikon kartano on tätä nykyä yksityinen luomumaitotila, joka tekee yhteistyötä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa.

Branderin suvun omasta kalmistosta on saanut leposijansa suurin osa Axel ja Anna Branderin jälkeläisistä.

Tolvaset ovat hallinneet Ylikylää 1600-luvulta asti

Tolvanen. Tolvanen. Tolvanen. Kun lukee Nurmeksen Ylikylän vanhoja pääkirjoja, joissa lueteltiin kylän asukkaat, on kuin legendaarista Kekkosen vaalilähetystä kuuntelisi.

– Ellei ollut talon isäntä, niin oli nuori poika renkinä jossain, naurahtaa historiantutkija ja Tolvasten sukuseuran jäsen Jukka Partanen.

– Nykyisin kylässä on pari-kolmesataa asukasta ja ainakin puolet Tolvasia. Koko kylän nimi voisi olla Tolvala.

Tolvasen mahtavan talonpoikaissuvun historia ulottuu 1630-luvulle asti, kun kantaisänä pidetty Heikki Tolvanen saapui Pielisjärven Viekinsuusta Ylikylään asumaan ja viljelemään kaskea. Suvun merkittävä varakkuus tulee ilmi jo 1600-luvun veroluetteloista.

Partasen mukaan on erittäin harvinaista, että yksi suku on asunut samoilla paikoilla niin pitkään ja menestynyt. Tämä on johtunut suureksi osaksi siitä, että sukuun on syntynyt poikkeuksellisen paljon poikalapsia. Sukunimi on säilynyt ja levittäytynyt ympäri Ylä-Karjalaa, ja suku on saanut yhä uusia taloja haltuunsa.

Suvulle kuuluu Ylikylässä edelleen runsaat kymmenen taloa, kantatalon Pyysärkän lisäksi muun muassa Roukkaja, Viililä, Pihlajikko ja Kurkilahti. Pyysärkän nykyistä edellinen, 1884 rakennettu päärakennus, joka oli suvun suurin talo, tuhoutui tulipalossa 1990.

Tolvasten sukuseuran aktiiveja Ylikylän kylätalon edessä. Vas. Katriina Kingelin, sukututkija Tuula Kiiski, Pirkko Keskinen, Ilona Alhoniemi, Jukka Partanen ja Jukka Tolvanen.

Tolvasten sukutraditioon ovat kuuluneet sotaisuus ja isänmaallisuus. Esimerkiksi Pyysärkkä oli jääkärien etappitaloja, eli jääkärikoulutukseen lähtevät miehet saivat sieltä apua ja yösijan matkallaan kohti Ruotsia ja Saksaa. Niilo Tolvanen Niskalan talosta kaatui sisällissodassa valkoisten puolella.

– Vastaavia kyliä on muuallakin, mutta Ylikylä korostuu maakunnan mittakaavassa, Jukka Partanen sanoo.

Hän katsoo perinteen alkaneen Suomen sodan kuuluisasta rajakapteenista Olli Tiaisesta, joka johti pohjoiskarjalaisia sissijoukkoja venäläisiä vastaan. Hän tuli vuonna 1793 kotivävyksi Tolvasen sukuun ja riitaannuttuaan appensa kanssa perusti Hovilan tilan. Tila on yhä suvun hallussa, ja sitä isännöi sukuseuran puheenjohtaja Jukka Tolvanen.

Toinen sukuun naitu rämäpää oli 1900-luvun alussa tanskalaissyntyinen Sofus Andersen, joka suomalaisti nimensä Aallonheimoksi. Hän oli yksi Nurmeksen suojeluskunnan perustajista ja myöhemmin Etsivän keskuspoliisin paikallispäällikkö. Hänestä ei kuitenkaan erityisemmin pidetty väkivaltaisen luonteen takia.

– Hyvin vauhdikas kaveri, Partanen luonnehtii.

Viililän talon Tolvaset puolestaan päätyivät jatkosodan jälkeen valvontakomission kirjoihin epäiltyinä neuvostoliittolaisen sotavangin piilottelusta. Kyseinen oikeastaan vienankarjalainen mies oli Mikko Jaakkonen eli Mihail Jakovlev, jonka sisar oli avioitunut Tolvasen kanssa ja piilottelijat olivat sitä kautta hänelle sukua.

Pyysärkkä oli Tolvasen suvun lukuisista taloista suurin, ja se toimi muun muassa jääkärien etappitalona.

Pyysärkkää isännöi jääkäriaikaan Lauri Tolvanen, itsekin hurjassa maineessa ollut voimakastahtoinen mahtimies, jonka ryypiskelykavereihin kuului jääkärimajuri Feliks Tuisku. Lauri Tolvasen poika Esko Tolvanen kätki jatkosodan jälkeen aseita riiheensä ja sai siitä ehdonalaisen tuomion.

Lauri Tolvasen pojantytär, toimittaja Pirkko Keskinen muistelee ”ukkoa” lämmöllä.

– Me lapset saimme aina pyöriä hänen jaloissaan, hän ei ikinä häätänyt pois.

Myös isoäiti Anna Tolvanen oli voimakas persoona; ”pakko oli olla, kun ukon kanssa pärjäsi”. Keskinen vertaa isoisäänsä Bertolt Brechtin näytelmästä tuttuun herra Puntilaan.

Lauri Tolvanen oli pidetty henkilö muutenkin. Hän oli mukana paikallishallinnossa ja osuustoiminnassa sekä perustamassa sähkölaitosta.

Jo 1800-luvulla Ylä-Karjalan merkittävimmät kauppiaat olivat olleet Tolvasia. Myöhemmin heitä on ollut runsaasti kunnallistason vaikuttajina.

– Tolvasia löytyy joka hilvatin lautakunnasta 1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun, Jukka Partanen sanoo nauraen.

Kansanedustajiksi asti heitä ei ole juuri päätynyt.

– Jos olet vakaa ja isänmaallinen, koet että tarkoituksesi on maanviljelyksessä, Partanen selittää.

– Ja viljelyksiltä ei lähdetä höntyilemään kovin pitkälle. Maalaiskunnan hallintoon pääsee vielä hevospelillä, mutta ei Helsinkiin.

Anna ja Lauri Tolvanen isännöivät Pyysärkkää 1900-luvun alussa. Sylissä tytär Rauha.

Tolvasten sukuhauta sijaitsee Nurmeksen hautausmaalla.

Vakaudesta huolimatta suku on vuosisatojen varrella lukuisia kertoja ottanut yhteen kilpailevan mahtisuvun, Timosten kanssa. 1600–1700-luvuilta löytyy lukuisia käräjöintejä kaskimaista ja kalavesistä.

Partanen luonnehtii Tolvasten sukuidentiteettiä vahvaksi. Se yhdistyy myös kyläidentiteettiin, ovathan Tolvaset käytännössä hallinneet Ylikylää. Kylätalo eli entinen seuraintalo, niin kutsuttu Tiaisen pirtti, on rakennettu osittain Tolvasten maille ja monta Tolvasta oli sitä talkootöinä rakentamassa.

Tolvasten sukuseura perustettiin 2009, ja sukukokouksiin on saavuttu Kanadasta asti; sinnekin näet päätyi Tolvasia suurten muuttoaaltojen aikaan. Tämän hetken tunnetuimpia Tolvasia lienevät jääkiekkoilijat Eeli Tolvanen ja Kimmo Timonen.

– Meidät kasvatettiin Tolvasiksi, isän sukuun, vaikka isä kuoli jo kun olimme lapsia, Pirkko Keskinen sanoo itsestään ja sisaruksistaan.

Parhaillaan joukko sukuseuran jäseniä työstää Partasen johdolla kirjaa suvun historiasta.

Rajakapteeni Olli Tiainen avioitui Tolvasten sukuun. Hänet on haudattu Nurmeksen sankarihautausmaalle.

