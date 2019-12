Karjalaisen piparkakkutalokilpailun voittaja on selvillä - "Ajattelin tällä vähän vauhdittaa tyttären naimisiinmenoa"

Vantaalainen Rinnetmäki päätti tehdä Joensuun kirkon, sillä hänen tyttärensä avomies on Joensuusta kotoisin.

– Tyttäreni on ilmoittanut, että he menevät sitten Joensuun kirkossa naimisiin, koska se on niin kaunis kirkko.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Ajattelin tällä piparkakkutalolla vähän edesauttaa ja vauhdittaa tätä naimisiinmenoa.

Vaikka piparkakkutalolla naimisiin hoputtaminen hieman kaukaan haetulta saattaa kuulostaakin, on se saattanut jo jopa toimia:

– Kovasti he ihastelivat tätä taloa ja totesivat, että kyllä se kirkko on kaunis.

Rinnetmäki itse ei ole Joensuun kirkossa käynytkään. Piparkakkutaloa varten hän googlasi kirkon kuvia ja teki ne mallinaan.

Kirkkojen tekemisestä hänellä oli kokemusta jo muutenkin, sillä viime vuonna hän teki Kajaanin kirkon, ja sitä ennen muita kirkkoja.

– Tytär ja puolisonsa innostivat jo, että ensi vuonna teet sitten Notre Damen. Sanoin, että älkää unta nähkö, Rinnetmäki nauraa.

Itse piparkakkutalon teko oli pitkäaikainen, kolme viikkoa vienyt projekti. Aiemmista jouluista viisastuneena Rinnetmäki paistoi talon kriittisimmät osat heti tuplina. Näin kokoaminen ei viivästynyt sillä, jos osien paistamisen olisi joutunut aloittamaan rikkoutumisen vuoksi alusta.

Takaseinät hän jätti tekemättä, jotta ledvalot sai helpommin kirkon sisään valaisemaan.

Rinnetmäki myöntää myös, että hän hieman joutui bluffaamaan kirkon teossa:

– Kirkon toisesta tornista puuttuu yksi kerros, mutta kun se tulee minulla tähän televisiotasolle ja siinä on takana kynttelikkö, niin se ei olisi mahtunut.

Karjalaisen piparkakkutalokilpailussa annettiin yhteensä 1 321 ääntä. Voittajatalo sai 343 ääntä. Toiseksi tuli 307:llä äänellä talo numero 7. Kyseessä oli Jaana Mölsän piparkakkutalo, joka kuvasi Rääkkylän kirkkoa. Kolmanneksi tuli 239:llä äänellä talo numero 3, joka esitti Joensuun Kukkolan tilalla sijaitsevaa Hiljaista huonetta. Sen oli taiteillut Sanna Kuittinen.

Kaikki kolme eniten ääniä saanutta taloa palkitaan. Kilpailun teemana oli "Paikka Pohjois-Karjalassa."

Täältä pääset katsomaan kaikki äänestyksessä mukana olleet piparkakkutalot: Taikinasta taiteiltiin pohjoiskarjalaisia paikkoja - äänestä suosikkiasi piparkakkutaloista!