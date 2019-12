Kiihtelysvaaran kirkon raunioille kokoonnutaan hartauteen jälleen jouluaattona - "Aivan oma tunnelmansa"

- Aivan oma tunnelmansa syntynee aattohartauteen, jota vietetään Kiihtelysvaaran rauniokirkossa jouluaattona 24. joulukuuta kello 16.30, Joensuun seurakunta uskoo tiedotteessaan. Kiihtelysvaaran kirkko tuhoutui tulipalossa reilu vuosi sitten.

Erityisen tunnelmallisia ovat myös lähellä puolta yötä vietettävät jouluyön jumalanpalvelukset, joissa pysähdytään parintuhannen vuoden takaisen Betlehemin jouluyön tapahtumien äärelle. Jouluyön messu järjestetään jouluaattona 24. joulukuuta kello 22 Rantakylän kirkossa sekä kello 23 Joensuun ja Pielisensuun kirkoissa.

Aamuvirkuille on puolestaan tarjolla perinteinen jouluaamun joulukirkko 25. joulukuuta kello 7 Utran vanhassa pystyhirsikirkossa ja Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla. Vähän pidempään jouluaamuna nukkuva ehtii esimerkiksi kello 8 Joensuun kirkossa alkavaan joululaulumessuun.

Aiemmin aiheesta: Ei alttaria, ei urkuja, ei virsikirjoja - ihmiset kerääntyivät poikkeukselliseen jouluhartauteen Kiihtelysvaaran kirkon raunioille

Joensuun evankelisluterilaisten seurakuntien jumalanpalvelukset:

Jouluaattona 24.12.

klo 13 aattohartaus Utran kirkossa ja Reijolan seurakuntatalossa

klo 14 aattokirkko Enon kirkossa

klo 14.30 aattohartaus Utran kirkossa sekä Tuupovaaran kirkossa

klo 15 aattohartaus Pyhäselän kirkossa, mukana Kirkkokuoro

klo 16.30 aattohartaus Kiihtelysvaaran rauniokirkolla

klo 17 aattohartaus Joensuun ja Pielisensuun kirkoissa

Perheille suunnatut tilaisuudet:

Jouluaattona 24.12.

klo 13 perhehartaus Rantakylän kirkossa

klo 15 perhehartaus Noljakan kirkossa

klo 15 perhekirkko Hukanhaudan seurakuntatalolla

Kansainvälistä tunnelmaa:

Jouluaattona 24.12.

at 1 p.m. Christmas Service at the Joensuu Church, Papinkatu 1b. Accompanied by Narrow Way and Ara Hayabedian.

Haudalla kävijän hiljentymishetket:

Jouluaattona 24.12.

klo 14 aattohartaus Isossa Ristinkappelissa Joensuun hautausmaalla

klo 15 jouluaaton hartaus Rauhankappelissa Joensuun hautausmaalla

klo 16 aattohartaus Isossa Ristinkappelissa Joensuun hautausmaalla

Jouluyön jumalanpalvelukset:

Jouluaattona 24.12.

klo 22 jouluyön messu Rantakylän kirkossa

klo 23 jouluyön messu Joensuun ja Pielisensuun kirkoissa

Jouluaamun jumalanpalvelukset:

Keskiviikko 25.12.

klo 7 jouluaamun jumalanpalvelus Utran kirkossa

klo 7 joulukirkko Kiihtelysvaaran seurakuntatalossa

klo 8 joululaulumessu Joensuun kirkossa

klo 8 sanajumalanpalvelus Pielisensuun kirkossa

klo 8 jouluaamun messu Pyhäselän kirkossa, mukana Kirkkokuoro

klo 9 jouluaamun jumalanpalvelus Rantakylän kirkossa

klo 9 joulukirkko Tuupovaaran kirkossa

klo 10 jouluaamun messu Noljakan kirkossa

klo 10 joululaulukirkko Enon kirkossa

Torstai 26.12.

klo 10 jumalanpalvelus Enon kirkossa

klo 10 messu Joensuun ja Rantakylän kirkoissa sekä Reijolan seurakuntatalolla

klo 12 messu Hoilolan kirkossa

klo 18 Kauneimmat joululaulut -messu Pielisensuun kirkossa, mukana Gospelkuoro, johtaa Elina Laakso.