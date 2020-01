Ranta siirtyi kilometrien päähän – padot murtuivat ja Höytiäinen purkautui hirveällä voimalla liki kolme viikkoa etuajassa vuonna 1859

– Kaivajat olivat nimenomaisesti talojen liikaväkeä, työhön kykeneviä loiseläjiä ja renkejä, tietokirjaiilija ja historiioitsija Heikki Vesajoki kertoo.

Vastikään Vesajoelta ilmestyi kirja Tarunhohtoinen Höytiäinen, jossa hän käy seikkaperäisesti läpi Höytiäisen satoihin vuosiin ulottuvaa historiaa ja myös tätä päivää. Kirjoja Höytiäisestä on ilmestynyt häneltä ja kumppaneilta kaksi aiemminkin.

Luontokuvaaja Matti Pihlatien aloitteesta syntyi ensimmäinen nimeltään Höytiäinen, jonka tekijöinä olivat Pihlatien ja Vesajoen lisäksi Ari Lappalalnen ja Petri Hottola.

Vuonna 2009 kun järvenlaskusta oli kulunut 150, vuotta Pihlatie ja Vesajoki täydensivät teosta 25 sivulla uutta asiaa.

Tänään, elokuun 3:ntena päivänä 2019, tulee kuluneeksi 160 vuotta Höytiäisen järvenlaskusta.

Järvenlaskusta, jonka ei suinkaan pitänyt tapahtua 3.8.1859, vaan vasta reilua kahta viikkoa myöhemmin.

Kaikki ei kuitenkaan sujunut niin kuin oli suunniteltu, ei todellakaan.

Järvenlaskusta on tehty muutamia muistomerkkejä, tämä on Huhmarissa.

Paremmista taloista kaivutöihin saatiin liikaväen lisäksi hevonen ja kärry.

Töihin tultiin alkukesästä, mutta ne keskeytettiin heinänteon ja viljankorjuun ajaksi. Niiden jälkeen jatkettiin jäiden tuloon saakka.

Kaivaminen aloitettiin Pyhäselästä. Sieltä edettiin vähitellen kohti Höytiäisen Paskonpohjanlahtea.

Välissä oli kuitenkin Valkealampi, samantyyppinen vesi kuin nyt on Lykynlampi. Sinne asti päästiin lokakuun alussa 1856, kun kaivettu oli 2,5 vuotta. Kaivinleveys ei ollut muutamaa metriä enempää.

Höytiäisen pintaa haluttiin laskea, jotta saataisiin rannoille lisää heinämaata karjatalouden tarpeisiin. Tätä oli suunnitellut kirkkoherra Jaakko Stenius nuorempi jo 1800-luvun alussa, mutta hankkeesta päätettiin virallisemmin vasta muutamaa vuosikymmentä myöhemmin.

Valkealampi juoksutettiin tyhjäksi. Lisäksi Valkealammesta aina Paskonpohjanahteen asti kaivettiin noin metrin syvyinen oja. Ojaa pitkin saatiin Höytiäisen vesi virtaamaan kaivannossa aina Pyhäselkään asti.

Vuonna 1858 ojaa levennettiin ja syvennettiin. Kanavan niskalle rakennettiin noin 30 metrin päähän toisistaan kaksi 12–15 metriä leveää patoa, joissa molemmissa oli kaksi 1,5 metrin mittaista luukkua.

– Luukkujen avulla säännösteltiin kanavaan laskettavan veden määrää. Juoksutus joudutti kaivutyötä huomattavasti, kun virta teki ihmisten työn. Syksyllä kun vedet jäätyivät, virtaus järvestä tyrehtyi.

Vuoden 1859 keväänä jatkettiin veden juoksuttamista kaivantoon. Välillä patoluukut suljettiin, ja kaivannon pohjalta raivattiin pois esteiksi tulleita lohkareita, kiviä ja tiiviitä maakerroksia.

Työ näytti etenevän suunnitelmien mukaisesti. Heinäkuun loppuun mennessä Höytiäisen pinta oli laskenut jo 25 senttiä.

Järven varsinainen laskeminen oli tarkoitus aloittaa elokuun 19:ntenä päivänä.

Mutta toisin kävi.

Padot murtuivat lauantaina 3. elokuuta.

Vesajoki on koonnut kirjaansa Tarunhohtoinen Höytiäinen silminnäkijöiden kertomuksia veden todella rankasta purkautumisesta, mikä ei ollut lainkaan järvenlaskijoiden tarkoitus.

Karjalattaressa 5.8. 1909 eli 50 vuotta tapahtuneen jälkeen muistellaan näin: Eräs eukko, jolla oli sauna, näki kylvetettävää etsimästä palatessaan saunansa katosta savua pöllyten syöksyvän jyrkänteeltä alas ja häviävän näkymättömiin.

Purkautuminen oli niin raju ja nopea, että vuorokaudessa talon edessä ollut rantaviiva olikin siirtynyt satojen metrien, lopulta kilometrien päähän.

– Rannat olivat niin matalia, että vesiraja siirtyi hyvin nopeasti kauas, Vesajoki kertoo.

Veden alta paljastui liejukoita niin, että monet joutuivat aika lailla saarroksiin joksikin aikaa.

– Kuivaminen vei kuitenkin aika pitkään.

Höytiäisen ja Pyhäselän välissä oli metsää mutta myös jonkin verran asutusta. Siinä mielessä purkautuminen meni onnellisesti, että yhtään asuintaloa ei joutunut virran vietäväksi, sen sijaan joitakin ulkorakennuksia vesi vei.

Vesajoki kertoo jostain navetasta tai riihestä. joka lähti veden mukaan. Sen katolle oli jäänyt kukko, joka kiekui ja räpisteli paniikissa.

– Täytyy kuitenkin muistuttaa, että sama tarina on liitetty muihinkin järvenlaskuihin, hän naurahtaa.

Viinijärvenkin pinta laski ehkä puolisen metriä.

Heikki Vesajoki

Katastrofaalisen tapahtuman seurauksena Höytiäisen entinen laskujoki Viinijoki, joka laski Viinijärveen, kuivui. Nykyisinkin Viinijoki on jäljellä, mutta se lähtee nyt Mertajärvestä eikä enää Höytiäisestä.

– Viinijärvenkin pinta laski ehkä puolisen metriä.

Vedenpinnan aleneminen jatkui Höytiäisellä, ja sitä kesti kuukauden päivät. Elokuun 18. päivään mennessä Höytiäisen laskua oli kertynyt 7,5 metriä. Järven pääaltaan ja Paskonpohjanlahden välistä paljastui kalliokynnys.

Höytiäisen kanavan latvaan syntyi koski. Se oli kilometrin pituinen ja kaksiosainen.

– Se sai nimekseen Puntarikoski, sillä aiemmin oli ollut Puntariniemi ja siinä kapein kohta, jota kautta vesi kulki, Vesajoki kertoo.

Seuraavana vuonna 1860 Puntarikoskea perattiin vielä niin, että lopullinen laskun määrä kohosi 9,5 metriin.

Järvenpohjaa paljastui veden alta kaikkiaan 15 700 hehtaaria. Sitä kutsutaan myös vesijättömaaksi tai maatumaksi.

Polvijärven kunta voi kiittää olemassaolostaan kanavan patojen murtumista ja veden purkautumista. Tuohon aikaan Polvijärvi oli kyläpahanen, jossa oli muutamia taloja.

– Purkautumisen seurauksena Höytiäisen vesijättömaiden heinänkasvu oli ihan mahdotonta. Hedelmällisimmät maat paljastuivat Polvijärvellä, ja siitä tuli vauras heinäpitäjä. Heinää myytiin lähikuntiin ja Joensuuhun asti.

Aluksi vesijättömaat olivat niin ravinteikkaita, että riitti, kun heinän korjasi, ei tarvinnut tehdä mitään muuta. Heinä kasvoi mailla itsekseen.

Sitten seurasivat katovuodet 1920 ja 1927.

– ”Niittymadot” eli niitty-yökkösen toukat söivät kaikki luonnonniityt mutteivät koskeneet viljeltyihin aloihin. Luonnonheinikot muuttuivat mustiksi, ja ojissa toukkia saattoi olla puolen metrin kerroksina.

Isännät ryhtyivätkin silloin miettimään, pitäisikö siirtyä kokonaan viljeltyyn heinään.

Lordit saivat aikamoisia saaliita.

Heikki Vesajoki

Aivan pian kosken syntymisen jälkeen luonto löysi sen.

– Höytiäisen siiat ja muut lohikalat laskeutuivat kutemaan Puntarikoskeen, sen sijaan Pyhäselästä kaloja nousi koskeen hyvin vähän.

Valtio päätti omia omistukseensa kosken ja maa-alat sekä ryhtyi vuokraamaan koskea varakkaille herroille.

– Joensuun museolla on Puntarikosken kalastuspäiväkirja, jonka ensimmäiset merkinnät ovatkin englanninkielisiä.

Englannista saapui koskelle pari lordia perhostelemaan.

– Suomessa perhokalastusta ei tuolloin edes ollut. Lordit saivat aikamoisia saaliita, Vesajoki kertoo.

Maallikoilla ei ollut Puntarikoskelle mitään asiaa.

Joensuun kaupungin pormestari William Wallenius vuokrasi koskikalastuksen itselleen vuonna 1897 ja perusti koskenniskaan kalanviljelylaitoksen. Se toimi siinä siihen asti, kunnes Puntarikosken voimalaitos rakennettiin 1950-luvulla.

Tuntuu lähes mahdottomalta kuvitella nykyään, että Puntarikoski jylläsi ja kuohui vapaana lähes 100 vuotta. Nythän vesi hädin tuskin liikkuu Höytiäisen kanavassa.

1960-luvulla Metsähallitus eli valtio ryhtyi esittämään pakkolunastusta Höytiäisen kanavan varren maatilkuille uittoa varten. Silloin alettiin myös kysellä, voiko valtio omistaa kosken.

Lehmon jakokunnan puheenjohtaja Martti J. Kokko ryhtyi ajamaan asiaa. Sitä puitiinkin eri oikeudenkäynneissä eri oikeusasteissa 1960-luvulta aina vuoteen 1982 saakka, jolloin asia ratkaistiin.

Ratkaistiin siten, että valtiolla ei ole ollut mitään oikeutta vesivoimaan ja kanavaan. Valtio oli vuokrannut vesivoiman ja maa-alan Pohjois-Karjalan Sähkölle.

Oikeuden viimeisen päätöksen seurauksena valtio velvoitettiin maksamaan maanomistajille, Lehmon jakokunnalle ja Joensuun kaupungillekin – jonka kaupunginjohtaja Aaro Heikkilä vei hänkin asiaa tiukasti eteenpäin – isot korvaukset.

Valtio joutui maksamaan takaisin PKS:ltä saamansa vuokratulot 1957–1982 Lehmon jakokuntaan kuuluville tiloille.

– Kun tilalliset saivat rahaa, useamman talon pihaan ilmestyi Lada-merkkinen henkilöauto, Vesajoki hymähtää.

Polvijärven Kinahmossa elää yhä toisenlainen legenda siitä, miksi järvi purkautui yllättäen.

Väittävät, että kinahmolaiset kanavan kaivajat ja patojen rakentajat olivat olleet perjantaina 2. elokuuta 1859 markkinoilla Joensuussa ja jättäneet veneensä padoille.

He palasivat työmaalle takaisin markkinoiden jälkeen ja juopottelivat. Saivat sitten päähänsä avata luukut – ja loppu onkin historiaa.

Voi pitääkin paikkansa, sillä yksi miehistä oli kertoman mukaan tunnustanut teon kuolinvuoteellaan.

Suomen 15. suurin järvi

Höytiäinen on Pohjois-Karjalan 3, ja Suomen 15. suurin järvi.

Kuuluu Vuoksen vesistöön.

Pinta-ala 282,64 kilometriä.

Suurin syvyys 59 metriä.

Keskisyvyys 11,29 metriä.

Valuma-alue 1 491 kilometriä.

Saaria 606 kappaletta. Suurin saari Teyrisaari.

Saarissa ja niemissä on edelleen jäljellä 8 kalasaunaa. Ennen niitä oli lähes 30.

Satamia on alun toistakymmentä, joista selvästi suurin on Kontiolahden satama.

Järven erityisyys ja omaleimaisuus ovat tärkeintä

Rannat ovat paikoin kivikkoisia.

Suomi on vesistöyhdistysten luvattu maa. Niitä on aivan kaikkialla, tietysti myös Pohjois-Karjalassa. On Puruvedellä, Onkamossa, Jukajoella, Tohmajärvellä ja niin edelleen.

Pro Höytiäinen perustettiin syksyllä 2014.

– Se lähti yksityisten ihmisten huolesta järven pohjoispään rehevöitymisen merkkeihin. Asialle löytyivät edistäjät, ja taustatyötä tehneiden Timo Tuonosen ja Elsi Kauppisen toimesta pidettiin iso palaveri Huhmarissa, jossa keskusteltiin asioista ja päätettiin yhdistyksen perustamisesta, Pro Höytiäinen ry:n puheenjohtaja Kirsi Karhio kertoo.

Yhdistys perustettiin, ja vuodesta 2015 puheenjohtajan nuijaa on heiluttanut Karhio.

Hänen mukaansa Pro Höytiäisen taustalla on isompi suunnitelma, johon vuosittaiset toimintasuunnitelmat perustuvat.

– Aluksi lähdettiin tekemään yhdistystä, Höytiäistä ja sen ihmisiä tutuiksi. Kierrettiin rantakyliä, ja niissä nousivat esiin keskenään hyvin erilaiset asiat. Jossain painotettiin kunnostustarpeita, toisaalla haluttiin vaalia historiaa tai tuoda erikoisuuksia esille, Karhio kertoo.

Lehmät laiduntavat Noljakan luonnonsuojelualueella.

Höytiäisen poikkiuinti puhtaiden vesien puolesta oli kesän 2017 iso teema. Noin 50 kilometrin mittaisen usean päivän kestäneen uintimaratonin suoritti kontiolahtelaislähtöinen, jo lapsena Höytiäisen hyvin tuntenut Olo-raviintoloitsija Petri Lukkarinen.

Viesti oli puhtaan veden yhteys puhtaaseen tuotantoon ja edelleen huippuravintolan lautaselle.

Uinnin lisäksi heinäkuisen viikon aikana Höytiäisen rannoilla pidettiin monenlaisia tilaisuuksia, joissa jaettiin ja kerättiin tietoa, ja totta kai lupa oli viihtyäkin vaikkapa rantakalan mausta nauttien.

Tänä vuonna Pro Höytiäisen teemana on tietenkin Höytiäisen järvenlasku, josta siis on nyt kulunut 160 vuotta. Merkkitapausta on muisteltu lukuisin eri tavoin pitkin kesää. Näyttely on kiertänyt ja kiertää yhä eri paikkakunnilla esimerkiksi kirjastoissa.

Lauantaina 3. elokuuta risteillään M/S Tuulalla Jouhteniselle, jonka trombi runteli hieman vajaat 15 vuotta sitten 20. elokuuta 2004.

Karhio muistelee, että Pro Höytiäisen ensiaskelilla lähdettiin liikkeelle järvi edellä. Se pätee edelleenkin.

– Ihan aluksi tärkein teema oli puhdas vesi, ja onhan se sitä yhäkin.

Vuonna 2015 perustettiin havainnointiverkosto.

– Ihmiset tekevät näkösyvyysmittauksia ja levähavaintoja eri puolilla järveä.

Vesistökunnostuksia halutaan myös toteuttaa. Pohjois-Karjalan ely-keskus myönsi vesistökunnostusten pilottikohteiden suunnittelulle tukea. Kuten aina, 50 prosenttia budjetista on hankittava itse jostain muualta.

– Maakuntaliitto lähti mukaan, mikä osoittaa Höytiäisen merkityksen, Karhio iloitsee.

Jos maanomistajaneuvottelut sujuvat myönteisesti, kunnostusten suunnittelu pilottikohteilla käynnistyy. Toteutukseen on jo haettu ympäristöministeriöltä tukea, joka on tässäkin tuo 50 prosenttia, ja vaatii siis puolet jälleen muualta.

Karhio kertoo, että Höytiäisen pohjoispäästä on kartoitettu 83 kunnostuksiin sopivaa kohdetta, mutta koska ne ovat yksityisten mailla, toteutus vaatii maanomistajien innostuksen asiaan.

Vesiensuojelurakenteilla parannetaan myös maan viljelykuntoa.

– Ainakin Martonvaarassa maanviljelijät ilmaisivat toiveensa, että näitä saadaan liikkeelle, Karhio sanoo. Puhakanlahdella maanomistajien suostumus jo onkin.

Elokuun lopulla päästään aloittamaan Rauanjoen ja Aisusjoen virtavesikunnostukset. Tätä K-kalapolut -hanketta koordinoi WWF.

Monimuotoinen ympäristö on toinen voimassa oleva pääteema ja järven kestävä käyttö kolmas. Tehtiin Höytiäisellä mitä hyvänsä, nämä kolme asiaa puhdas vesi mukaan lukien pitäisi aina muistaa ja tehdä kaikki niin, että nuo ehdot täyttyvät.

Monimuotoista luontoa on pyritty varjelemaan muun muassa niin, että lintujen suosimat luodot on merkitty selvästi kyltein, jotta tahaton lintujen häirintä vältettäisiin ja linnut saisivat pesiä rauhassa.

Kirsi Karhio korostaa, että kaikessa tässä tekemisessä on lähtökohtana Höytiäisen omaleimaisuus.

Järvenlaskua edeltävänä aikana kalastuksella oli iso merkitys, ja järvenlaskun jälkeen sitä oli vesijättöjen viljelyllä. Nyt nousussa on virkistyskäyttö. Sen iso haaste on Karhion mukaan edetä olemassaolevan ehdoilla.

– Eli miten Höytiäistä voidaan hyödyntää tuommoisena kuin se on niin, että autenttisuus säilyy.

Hän kertoo, kuinka kesällä Höytiäisellä vierailleet ranskalaiset avovesiuimarit ihmettelivät, kuinka täällä ei ole ketään muita uimassa kuin he. Kuitenkin täällä on tällainen harmonia luonnon kanssa.

– He kiittelivät Suomea ja suomalaisia ihmisiä, kuinka kaunis luonto on säilytetty ja järvessä uiminen sallitaan.

Läheskään kaikkialla sellainen ei nimittäin ole mahdollista. Ovathan meillä jokamiehen oikeudetkin yhä olemassa.

– Täällä saa pitää koko maiseman itsellään, kun käy uimassa.

Mikäli joku paikkakuntalainen tai muu lähistön ihminen kaipaa vesimaailmoja tai muita rakennelmia, Karhio kehottaa matkustamaan sinne, minne niitä on jo rakennettu.

– Meillä on tämä tyhjä tila, aito vesimaailma, jolle voidaan luoda ihan uutta kysyntää.

Hän muistuttaa myös siitä, missä Höytiäinen sijaitsee.

– Pohjois-Karjalan kolmanneksi suurin järvi on keskellä maakuntaa, lentokenttä on vieressä, Koli myös ja Pielinenkin lähellä. Iso naapurikin löytyy.

Karhio korostaa, että on tarkoitus vahvistaa Höytiäisen identiteettiä ja tuoda järven erityisyys esille.

– Ehkä sellaisen ymmärtäminen tulee muualta, kuten vaikkapa noiden ranskalaisten kautta.

Järvenlasku synnytti lintukeitaan

Linnustoltaan Höytiäinen on tyypillinen suomalainen karuhko järvi. Isot selkävedet, luodot ja saarien rannat tarjoavat elin- ja pesimistilaa esimerkiksi kuikille, tukkakoskeloille, telkille, kalalokeille, naurulokeille, harmaalokeille, selkälokeille, kalatiiroille, lapintiiroille, silkkiuikuille, härkälinnuille, laulujoutsenille ja rantasipeille.

Pohjoisen rannat houkuttelevat suojiinsa myös sorsalintuja. Rantojen puissa voi olla esimerkiksi nuolihaukan ja muidenkin petolintujen pesiä. Sääksi saattaa tehdä ylilennon.

Merimetsot ovat viime vuosina löytäneet Höytiäiselle. Niitä on tavattu enimmillään kesäkuukausina jopa kymmeniä. Joinakin kesinä pesintä on myös aloitettu, mutta pienikokoinen kolonia on jostain syystä hylännyt pesänsä kesken kaiken.

Valkoposkihanhia saattaa muuttoaikaan yöpyä järvellä tuhansia.

Helpoiten lintuja voi tarkkailla Kontiolahden Satamalahden lintutornista. Satamalahdella pesii useita vesi- ja kosteikkolintulajeja. Muuttoaikaan se toimii houkuttelevana levähdys- ja ruokailupaikkana.

Höytiäisen merkitys linnustolle kasvoi merkittävästi järvenlaskun jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä, mutta tämäpä tapahtuikin Pyhäselän puolella ja sen pohjoisrannalla, jonne kanava laskee tänäkin päivänä.

Järvenlaskun ansiosta kanavan suistoon alkoi muodostua hiekkainen kosteikko, jonka linnut nopeasti löysivät sekä pesimä- että muutonaikaisiin tarkoituksiinsa. Tämän havaitsi hienosti pohjoiskarjalaisen luontotarkkailun pioneeti Alpi Pynnönen jo viime vuosisadan alkupuolella.

1960-luvulla varsinaiset lintuharrastajat alkoivat retkeillä suistoalueella, ja lintuja ryhdyttiin silloin jo myös rengastamaan.

Lintuasema aloitti suistossa 1980-luvun alussa. Kaupunki oli perustanut siihen jo aiemmin luonnonsuojelualueen. Suistolla on hyvin kunnossa pidetty lintutorni sekä pitkospuut, joita pitkin voi tehdä mukavan kierroksen ruovikossa, pensaikossa ja vaihtelevissa metsissä.

Pitkospuiden ulkopuolella ei pesimäaikaan olekaan lupa liikkua, samoin veneily, telttailu ja esimerkiksi tulenteko on alueella kielletty.

Parhaimmillaan suisto oli lintupaikkana todennäköisesti jo ennen 1960-lukua ja aina 1980-luvun alkupuolelle asti, minkä jälkeen se on rehevöitynyt liikaa. Isot kahlaajalietteet suurine toukokuisine punakuiriparvineen esimerkiksi katosivat.

Viime vuosina suistoa on yritetty kunnostaa muun muassa raivaamalla ruovikkoa pois ja kasaamalla linnuille sopivia hiekkakumpareita. Myös lehmiä on tuotu laiduntamaan, jotta ne pitäisivät kasvuston mahdollisimman karuna.

Lintuaseman myötä Höytiäisen kanavan lintuasemalla on rengastettu viime vuoden loppuun mennessä yli 134 000 lintuyksilöä. Tornista käydään myös seuraamassa lintujen kevät- ja syysmuuttoa.

Pesimälajisto on parhaista vuosista hiipunut, sillä esimerkiksi kultasirkun katsotaan hävinneen Suomesta kokonaan. Vielä 1980-luvun alkuvuosina niitä saattoi laulella suistolla useita yksilöitä. Myös lokkeja on jäljellä vähän.

Lintuharrastajien lisäksi suistolla käyvät retkeilemässä aktiivisesti monet joensuulaiset ja lähialueiden asukkaat. Se onkin yksi seudun upeimmista luontovirkistyskohteista – kiitos Höytiäisen järvenlaskun.

Kuin itäisellä Suomenlahdella purjehtisi

Höytiäisellä purjehditaan, mutta varsin vähän. Koska järvi on eristyksissä muista vesistöistä, sinne saapuu ani harvoin veneileviä turisteja.

– Vuodessa tänne tulee kumipyörien kanssa yksi tai kaksi muualta, ja jokaisesta tehdään aina lehteen juttu, Höytäisen Pursiseuran (HöPS) puheenjohtaja Heimo Koskela kertoo. Hän on luotsannut purjehtijoita jo parikymmentä vuotta.

Eipä niitä ole purjehtijoita Höytiäisellä muutenkaan paljon.

– Purjeveneitä on vesillä viisi kappaletta, ja kaikkiaan niitä on kahdeksan. Jäseniä seurassa on samoin kahdeksan. Aletaan olla jo kaikki aika vanhojakin, Koskela naurahtaa.

– Yleisin vene täällä on uisteluvene. Mökkiläiset ajavat perämoottoreilla.

Joskus vuoden 1980 paikkeilla ilmoille heitettiin idea, että Höytiäisen kanavaan tehtäisiin siirtotie eli mekaaninen veneenkuljetuslaite, jotta Pyhäselästä ja näin koko Saimaasta avautuisi veneily-yhteys Höytiäiselle. Tämä ei ole kuitenkaan koskaan toteutunut.

– Sillat ovat matalia. Puntarikoskella alikulkukorkeus on nyt vain 3,5 metriä. On moottoritiesilta ja rautatiesilta. Puntarikosken ali mahtuu vain perämoottoriveneellä ja soutuveneellä, Koskela kertoo.

Höytiäisen pursiseuran puheenjohtaja Heimo Koskela on luotsannut purjehtijoita jo parikymmentä vuotta.

Hänen mukaansa joidenkin mielestä on vain hyvä, ettei Höytiäiselle eksy turisteja.

– Eipä niitä tule muuallekaan Pohjois-Karjalaan. Tulo loppuu Oraviin.

Koskelan mukaan purjehdusolosuhteet vajaat 50 kilometriä pitkällä Höytiäisellä ovat hyvät.

– Ne ovat kuin itäisen Suomenlahden olot, ja Höytiäinen on aika lailla samanlainen kuin Pyhäselkäkin. Se on avaran aava. On isoja selkiä ja saaria. Pituutta on, ja jos lähtee Kontiolahden satamasta Polvijärven perukoille, matkaa tulee siihenkin sellaiset 28 kilometriä, kun pitää hieman kierrellä.

Höytiäisellä on myös runsaasti eri tavoin suojeltuja alueita, mitkä ovat pitäneet rannat monin paikoin asutuksesta tyhjinä.

– Tiheää mökkiasutusta on vain itä- ja etelärannoilla.

Geologisesti Höytiäinen on varsin nuori juuri järvenlaskusta johtuen. Laskun ansiosta rannoilla on vaaroja ja rinteitä toisin kuin sitä edeltävänä aikana.

– Hyvä järvi tämä on, Koskela kehuu.

Kuhaa, ahventa ja särkeä on nyt eniten

Kuten muissakin järvissämme, myös Höytiäisessa kalakannat vaihtelevat lajista sekä vuodesta ja ajasta toiseen.

Tällä hetkellä valtalajeja ovat kuha, ahven ja särki. Kuha on niistä nyt ykkönen, ja sitä myös uistellaan sekä pyydetään rysillä ja verkoilla innokkaasti.

On ollut vaiheita, jolloin Höytiäinen on kunnostautunut ennen kaikkea muikkua tai siikaa antavana järvenä.

– On siellä nytkin jonkin verran tuppisiikaa, joka pystyy lisääntymään järvessä sekä myös istutettavaa isompikokoista planktonsiikaa, maakunnan kalavedet hyvin tunteva kalastaja Jukka Pusa kertoo.

Hän kuvailee Höytiäistä mahtavaksi järveksi.

– Meillä on paljon hienoja järviä, joissa erityisen hienoa on se, että ne ovat keskenään erilaisia. Luonnoltaan monimuotoisin on ehkä Viinijärvi.

Aikaisemmin – siis tietenkin ennen järvenlaskua – Höytäisestä vesi laski jokea pitkin Viinijärveen, mutta tämä yhteys katkesi, kun järvenlaskun myötä vesi alkoi valua Puntarikoskeen ja Höytiäisen kanavan kautta Pyhäselkään.

– Oletettavasti ennen järvenlaskua taimenet laskeutuivat Viinijokeen, Pusa sanoo.

Kuha on lajina tullut Höytiäiselle istutusten kautta. Höytiäisessä on myös istutettuja järvilohia ja -taimenia. Ne eivät myöskään pysty luontaisesti lisääntymään järvessä, koska virtavedet kuivuvat kesäisin ojitusten takia.

Tähän toivotaan parannusta Rauanjoen ja sen sivuhaaran kunnostusten myötä.

– Lohia ja taimenia istutetaan Höytiäiseen joka vuosi, mutta homma meni vaikeaksi, kun EU kielsi kalanviljelyssä vesihometta torjuvan malakiittivihreän käytön. Siinä on kuparisuolaa tai jotakin, jota ei saa enää enää käyttää.

Vesihome tappaa helposti emokaloja.

– Kalojen viljely on suurissa vaikeuksissa, en sitten tiedä, yritetäänkö uhanalaisen järvilohen viljelyssä hakea Höytiäiselle poikkeuslupaa malakiittivihreän käytölle, Pusa arvioi.

Harjustakin Höytiäisessä on ollut luonnostaan. Silloin tällöin sitäkin saatetaan saada saaliiksi. Ja tietysti järvessä ui kiiskiä, mateita ja lahnoja.

– Säyne on Höytiäisessä harvinainen.

Höytiäisen kuten joidenkin muiden maakunnan järven kalastoa on selvitetty koekalastusten avulla.

Mainittujen kalastusmuotojen lisäksi Höytiäisellä pyydetään kaloja toki myös onkimalla, katiskoilla ja pilkkimällä.

Kirjoitus julkaistiin Karjalaisessa ensimmäisen kerran 2.8.2019.