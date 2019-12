Joensuulaiset Mirva, 23, ja Onni, 22, remontoivat 1950-luvun talosta itselleen lämminhenkisen kodin – "Elämäni parhaita päätöksiä"

Mirva Majoinen , 23, ja Onni Tahvanainen , 22, voivat henkäistä helpotuksesta. Liki puolitoista vuotta kestänyt remontti on lähes päätöksessään.

Enää on jäljellä vain pientä viilausta.

– Nyt aiomme säästää rahaa. Remontoimme pesutilat ja saunan myöhemmin. Muuten sisätiloissa on valmista, Mirva Majoinen toteaa.

Avopari löysi etsimänsä kodin maaliskuussa vuonna 2018 Joensuun Kissamäestä.

– Meillä oli etsinnässä talo 1950-luvulta. Siis sellainen, joka olisi mahdollisimman alkuperäiskunnossaan. Ei niitä Joensuussa kovin montaa ollut, joitakin kävimme katsomassa ennen kuin löysimme tämän, Mirva Majoinen kertoo.

Avoparilla oli ideana remontoida uusi yhteinen koti 50-luvun henkeen ja sitä kunnioittaen. Rempan he aikoivat toteuttaa itse.

– Aika vähän meillä oli remontoinnista kokemusta, mutta hyvä visio siitä, mitä aiomme tehdä, Onni Tahvanainen sanoo.

– Tarkoitus ei ollut kuitenkaan jäljitellä autenttisesti 1950-luvun taloa, Tahvanainen lisää.

Mirva Majoinen ja Onni Tahvanainen viihtyvät remontoidussa kodissaan.

Uusi keittiö on valoisa ja parin itsensä suunnittelema ja toteuttama.

Remontti eteni huone kerrallaan. Alakerrassa on eteistilat, makuuhuone, olohuone, keittiö, vessa ja pesutilat sekä sauna. Yläkerrassa on huone sekä ateljeetilat Mirva Majoisen harrastusta varten. Asuinpinta-ala on 103 neliötä.



Remontin aikana suurimmat muodonmuutokset kokivat keittiö ja olohuone.

– Hioimme olohuoneen parketin ja asennutimme sinne perinteisen pönttöuunin. Uusia oli asentamassa ammattimies. Muuten olemme tehneet remontin kahdestaan. Toki saimme vanhemmiltamme neuvoja, kun sitä tarvitsimme.

Keittiössä umpinaiset kalusteet saivat väistyä avohyllyjen tieltä. Keittiökalusteet ja työtaso on itse suunniteltu ja myös rakennettu.

– Minä olen pienestä asti tykännyt veistellä ja tehdä puutöitä. Nyt niitä pääsi tekemään oikeasti. Keittiön laatoitus tuotti pientä tuskaa, Onni nauraa.

– Muutamia epätoivon hetkiä meillä oli, mutta niistä selvisimme äkkiä. Keittiö on oikeasti toimiva, ja lopputulos on mielestämme hyvä, Mirva lisää.

Mirva Majoinen tuunasi vanhan hellan sisustukseen sopivaksi.

Onni Tahvanainen teki astiakaapin. Mummolan ikkunat toimivat lasiovina.

Avoparilla on samanlainen sisustusmaku. Mitään turhaa krääsää he eivät huoli kotiinsa. Muutenkin kotiin on hankittu vain välttämättömin.

Nuorta paria yhdistää myös kunnioitus vanhoja tavaroita kohtaan ja aate kierrättämisestä. Huushollissa on vain kaksi kaupasta uutena ostettua huonekalua: sohva ja sänky. Muut huonekalut ovat joko tuunattuja tai vanhoista osista itse rakennettuja.



– Olemme keränneet aarteita sieltä täältä. Jotakin tuli myös tämän talon mukana. Huonekalut ovat pääasiassa nettikirppiksiltä tai kirpputoreilta, Mirva Majoinen luettelee.

– Tai mummolan aarteita, Onni Tahvanainen lisää.

Lampunvarjostin henkii 1950-lukua.

Yläkerrassa on Mirva Majoisen ateljee, jossa hän maalaa.

Tänä kesänä vuonna 1953 rakennettu talo sai uuden maalipinnan. Myös portaat uusittiin. Ensi kesänä avopari aikoo keskittyä pihan uudistamiseen.



– Vaikka kaikki ei remontissa mennytkään niin kuin suunnittelimme, se oli hyvä kokemus. Oman kodin ostaminen ja sen remontointi on ollut elämäni parhaita päätöksiä, Mirva Majoinen toteaa.

Tilavassa vaatehuoneessa vaatteet pysyvät järjestyksessä.

