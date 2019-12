Sää lauhtuu, pikkutiet osin peilijäässä Itä-Suomessa – ajokeli on huono ja jalkakäytävät erittäin liukkaita Pohjois-Karjalassa

Nopeasti lauhtuva sää heikentää ajokeliä suuressa osassa Suomea tänään. Osaltaan liikennesää on huono myös siksi, että illalla lännestä saapunut sadealue on tuonut sekä lunta, räntää että vettä.

Erityisen varovainen on syytä olla esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, jossa ajokeli on huono sään lauhtumisen sekä lumisten ja sohjoisten teiden vuoksi. Onnettomuusriski on kohonnut, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Varsinkin pikkutiet voivat olla maan itä- ja pohjoisosissa hyvin liukkaita.

Pohjois-Karjalassa jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Liukastumisriski on huomattava, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Pohjois-Karjalassa on tänään enimmäkseen pilvistä, ja sadekuurot ovat mahdollisia puolenpäivän jälkeen.

Lämpötila vaihtelee maakunnassa tänään vajaan viiden plusasteen ja nollan välillä. Tuuli on kohtalaista.