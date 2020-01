Taajamajuna 727 Pieksämäeltä Joensuuhun on pahasti myöhässä sunnnuntai-iltana. Junan aikataulun mukainen saapumisaika Joensuuhun oli 20.28, mutta juna on lähes kaksi tuntia myöhässä.

VR:n mukaan syynä on ollut kaluston odotus sekä muu junaliikenne.

Myös Intercity 11 Helsingistä Joensuuhun on myöhässä. Junan aikataulun mukainen saapumisaika Joensuuhun on kello 23. 00, mutta juna on noin 35 minuuttia myöhässä yhteysliikenteen odotuksen takia.

