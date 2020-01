Oudon tammikuun lämpötila kohoaa jälleen useita asteita plussalle Pohjois-Karjalassakin, Nurmekseen jopa +4 - sulattaako alkaneen viikon lämpöaalto loputkin lumet?

Korkeimmillaan lämpötila on keskiviikkona, jolloin lämpötila kohoaa koko maakunnassa kolmen plusasteen vaiheille. Nurmekseen povataan jopa neljän asteen lämpötilaa. Samalla on monin paikoin odotettavissa heikkoja vesisateita.

Pohjois-Karjalan alueen virallisista mittauspisteistä pienin määrä lunta on tällä hetkellä Tohmajärvellä, jossa lumensyvyys on 12 senttiä. Joensuun Linnunlahdella ja Lieksan Lampelassa lunta on kolme senttiä enemmän.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Varsinkin maakunnan eteläosissa kolmen päivän lämpöjakso sulattanee ison osan vähäisistäkin lumista. Pakkasen puolella lämpötila laskee ennusteen mukaan seuraavan kerran perjantaina, mutta vielä senkään jälkeen reilumpia pakkaslukemia ei ole ennusteessa näkyvissä.

Alla Ilmatieteen laitoksen mittaamat lumensyvyydet maanantaiaamulta: