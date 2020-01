Joensuun museot ottivat käyttöön yhteisen pääsylipun - myös aukioloaikoihin muutoksia

Museoiden peruslipun hintaa nostettiin viidestä eurosta seitsemään. Alennuslippujen hinnat säilyvät ennallaan.

Museoissa on myös otettu käyttöön uusi yhteinen pääsylippu. Kymmenen euron hintaisella lipulla pääsee saman päivän aikana molempiin museoihin.

Museot myös yhtenäistävät aukioloaikojaan 7.1. alkaen.

Jatkossa Joensuun taidemuseo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-16. Poikkeus on keskiviikko, jolloin museo on avoinna kello 19 saakka.

Taidemuseon on suljettu maanantaisin.

Pohjois-Karjalan museo Mukulakatuineen on avoinna maanantaista tiistaihin ja torstaista sunnuntaihin klo 10–16, keskiviikkona klo 10–19. Carelicumin aukioloajat ovat muutoin samat, mutta palvelupiste suljetaan keskiviikkona jo kello 18.