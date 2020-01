Merenkulun asiantuntija Jukka Väisänen Väylävirastosta lähestyi Karjalaisen toimitusta vakavalla asialla. Avattujen syväväylien viereen on jätetty kalanpyydyksiä sekä niiden luona on havaittu liikkuvan ihmisiä silloin, kun laiva on kulkemassa ohi.