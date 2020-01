Jäätilanne on nyt Pohjois-Karjalassa hyvin arvaamaton - retkiluistelijat tapasivat Höytiäisellä jopa lapsia ilman turvavarusteita

Jäätilanne on tällä hetkellä hyvin arvaamaton Pohjois-Karjalassa, eikä jäille kannata lähteä ainakaan yksin ilman kunnollisia turvavarusteita ja riittävää osaamista jään paksuuden arviointiin.

Jäätilanne vaihtelee Pohjois-Karjalassa nollan ja 25 senttimetrin välillä, ja jään paksuus voi vaihdella paljon jopa saman järven tai vesistönkin alueella. Esimerkiksi Höytiäiselle on muodostunut vaarallisia tuuliavantoja, joissa jäätä on nollasta yhteen senttimetriä ja joihin putoamisen vaara on suuri.

Jäille on muodostunut myös railoja.

- Yleisellä tasolla voi sanoa, että jos vain mahdollista, jäille ei kannattaisi enää mennä. Railoja on paljon, ja sade sulattaa äkkiä teräsjäätäkin, päivystävä palomestari Pentti Päivinen Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksesta sanoo.

Päivisen mukaan pelastuslaitokselle ei onneksi ole tähän mennessä tullut hälytyksiä jäihin pudonneista ihmisistä, mutta terve ajattelu ja maltti ovat hänen mukaansa tarpeen, jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin jatkossakin.

- Vaikka kuinka tekisi mieli lähteä jäälle, varovaisuutta pitää malttaa noudattaa.

Suomen Rekiluistelijoiden 15 hengen ryhmä kävi lauantaina Höytäisellä tarkistamassa tilannetta ja löysi tuolloin kymmenen tuuliavantoa. Tuuliavannon kohdalla jää on todella heikkoa, mutta avannot jäävät monelta huomaamatta varsinkin, jos päälle on satanut lunta.

- Aina jään värin ja rajan vaihtuessa tulisi pysähtyä ja tarkistaa, kantaako seuraava jääalue riittävän hyvin. Höytiäisellä mukana ollut Lauri Kontkanen kertoo.

- Aivan tuuliavannon vieressä voi olla jo 15 senttiä jäätä. Tuuliavannon jäätyessä ja lumen sataessa pintaan ne ovat erittäin petollisia paikkoja, ja vaikka ne kestäisivät viikon päästä ihmistä, ne eivät kestä vielä moottorikelkkoja.

Kontkanen on retkenvetäväkoulutettava Suomen Retkiluistelijat ry:ssä, ja hän kertoo luistelleensa Pohjois-Karjalassa jo kaksi ja puoli kuukautta.

- Se, voiko jäälle mennä, riippuu siitä, millaiset taidot jään lukemiseen on, Kontkanen toteaa.

Vajavaisilla taidoilla jäälle ei kannata lähteä. Osaavankin jäälläliikkujan pitää aina ottaa mukaan jäälle kaveri ja turvavarusteet, Kontkanen opastaa. Höytäisellä lauantaina moni oli valitettavasti liikkeellä hyvin vajavaisin varustein.

Kontkanen kirjoitti Selkien Sisun Facebook-sivulle pitkän tekstin siitä, millaisia jäälläliikkujia retkiluistelijat lauantaina tapasivat. Hyvin harvalla oli kunnollisia turvavarusteita mukanaan, ja moni oli liikkeellä yksin.

- Kaksi noin 10-vuotiasta poikaa keskellä selkää hokkareilla luistelemassa. Ei turvavälimneitä. Lähimpään tuuliavantoon vain noin kilometri, eikä pojilla hajuakaan jään lukemisesta. Retkiluistelijat kehottaneet hankkimaan naskalit. Pojat kittivät tiedosta, Kontkanen kirjoitti.

Voit lukea Facebook-päivityksen kokonaisuudessaan alta:

Lauri Kontkanen kertoo, että myös Punkaharjulla, jossa hän oli luistelemassa viime viikonloppuna, vain harva tuntui hallitsevan luistelun turvallisuusohjeet.

- Virallisten reittien ulkopuolella näin luistelemassa noin 20 henkilöä, joista valtaosalla ei ollut turvavälineitä, ja osalla ei ollut kaveria mukana. Kaikki mahdolliset virheet tehty, Kontkanen sanoo.

Valveutuneella retkiluistelijalla on Kontkasen mukaan matkassa jäällä kaikki turvavarusteet: naskalit, heittoköysi, jääsauva ja jäämittari jäänpaksuuden mittaamiseen sekä kelluvaksi pakattu lantiovyöllinen reppu.

Kaikista tärkein turvavaruste on kuitenkin kaveri, Kontkanen muistuttaa.