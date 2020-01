Kuvat osoittavat huiman eron talvessa - vertaa kuvia Joensuun Kuhasalosta kahteen edelliseen tammikuuhun

Kuluva talvi on ollut toistaiseksi harvinaisen lämmin ja vähäluminen. Pohjois-Karjalassa tammikuun keskilämpötilat ovat hädin tuskin pakkasen puolella, kuten käy ilmi sääharrastaja Eero Könösen merkinnöistä.

Esimerkiksi Tohmajärvellä keskilämpötila on tässä vaiheessa tammikuuta -0,6 astetta. Lieksassa lämpötila on 12.1. mennessä -0,9 astetta. Tämä on jopa 9,4 astetta korkeampi kuin normaalisti.

Lue lisää Eero Könösen blogista: 80 vuotta sitten hytistiin paukkupakkasissa talvisodassa - tammikuun 2020 alku ennätyslämmin

Alla olevat kuvat Joensuun Kuhasalosta osoittavat, kuinka erilaisissa merkeissä tammikuuta elettiin kahtena edellisenä vuotena.

Karjalainen kuvasi Kuhasalon rannassa muusikko Liisa Tavin 22.1.2018.

Karjalaisen kuvaaja Marko Puumalainen ikuisti tuolloin myös peritalvisen pakkasmaiseman Pyhäselälle päin.

Anneli Airola puolestaan lähetti lukijan kuvana alla olevan kuvan tammikuulta 2019. Kuva on otettu 13.1.

Miltä eri puolilla Pohjois-Karjalaa näyttää tämän vuoden tammikuussa? Lähetä meille kuva!