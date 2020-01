Poikkeuksellinen näkymä Joensuun kirkonmäestä osoittaa kuluvan tammikuun outouden - lämpötila kohosi Pohjois-Karjalassakin tänään lähes neljään asteeseen

Suomen etelä- ja keskiosaan on saapunut tänään lounaasta ajankohtaan nähden hyvin lauhaa ilmaa. Lämpötila voi kohota etelässä tänään ylimmillään 7‒9 asteeseen. Pohjois-Karjalassa kello 15.30 mennessä korkein mitattu lämpötila oli Tohmajärven 3,7 astetta.

Ympäri Pohjois-Karjalaa lämpötila kohosi aamupäivän puolella noin kolmeen asteeseen. Esimerkiksi Joensuun Linnunlahdella mitattiin ylimmillään 3,2 astetta. Puolenpäivän jälkeen lämpötila viileni hetkellisesti, mutta iltaa kohti lämpötilat ovat jälleen nousussa.

Näin ollen Tohmajärven 3,7 astetta ei välttämättä jää tammikuun 15. päivän korkeimmaksi lämpötilaksi Pohjois-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan keskiviikkona illalla lämpötilat Helsingissä voivat olla yhtä korkeita kuin Etelä-Euroopassa.

Joensuulaisen sääharrastajan Eero Könösen säätilastot osoittavat, että tästä tammikuusta on tulossa kaikkien aikojen lämpimin tammikuu Pohjois-Karjalassa.

Esimerkiksi Lieksan Lampelassa kuukauden keskilämpötila oli 12. päivän jälkeen -0,9 astetta, joka on huikeat 9,4 astetta normaalia (-10,5) koko tammikuun keskilämpötilaa korkeampi. Yhtä leutoa on ollut koko maakunnassa, ja leuto sää jatkuu ainakin ensi viikon alkuun saakka.

Tohmajärven Kemiessä, josta on pisin (1926-2019) lämpötilahavaintojen sarja, kuukauden keskilämpötila on tässä vaiheessa -0,6. Kaikkien aikojen lämpimin tammikuu on rekisteröity 90 vuotta sitten vuonna 1930, jolloin keskilämpötilaksi mitattiin -3,2 astetta.

Lisää aiheesta Eero Könösen uudessa sääblogissa, jota pääset lukemaan täältä.

Alla kokonaisuudessaan Tauno Vatasen ikuistama kuva Joensuun kirkon takaa keskiviikolta.