Tyttöjä ja poikia kasvatetaan osaksi erilaista kulttuuria, ja sen näkee jo lelukaupassa - Tutkijoiden mukaan tällä on vaikutusta myös koulumenestykseen

Muun muassa Pisa-tulosten julkistamisen yhteydessä on usein käyty keskustelua siitä, miksi poikien osaaminen on näyttäytynyt Suomessa tyttöjen osaamista huonompana. Kasvatustieteilijä, professori emerita Elina Lahelma Helsingin yliopistosta pitää yleistävää huolipuhetta pojista kuitenkin vähintäänkin turhana, jos ei suorastaan haitallisena. Lahelma on tutkinut muun muassa sukupuolen rakentumista koulumaailmassa.