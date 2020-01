Antti Tuisku esiintyy Ilosaarirockissa ensi kesänä

- Oltiin kärppänä paikalla, kun ensimmäisen kerran huhuiltiin Tuiskun paluusta. Antin keikka Ilosaarirockin päälavalla on varmasti piirtynyt kaikkien paikalla olleiden tajuntaan ikuisiksi ajoiksi. Sen verran kovat bailut herra sai Laulurinteellä aikaan. Uusintaa on odoteltu jo useampi vuosi ja heinäkuussa viimein pölähtää, hehkuttelee Ilosaarirockin promoottori Panu Hattunen tiedotteessa.

Jo aiemmin Ilosaarirock on julkaissut Dance Monkey -hitistä tunnetun artistin Tones and I sekä Yungbludin, Of Monsters and Menin, Tehosekoittimen ja Belzebubsin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ilosaarirock järjestetään Joensuun Laulurinteellä 17.-19.7.2020.

Aiemmin aiheesta:

"Mie oon valmis menemään uutta kohti artistina" – tauolta palaava Antti Tuisku valloittaa ensi kesänä Olympiastadionin eikä tyrmää ajatusta Euroviisuista

Antti Tuisku koetteli kestävyyttään Alpe Cermisin nousussa

Antti Tuiskulle lisäkonsertti Olympiastadionille