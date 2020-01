Karjalaisen kalakilpailun uuden vuosikymmenen ensimmäinen kausi on käynnissä - lähetä meille kuva jättivonkaleestasi!

Karjalaisen kalakilpailun uusi kausi lähti käyntiin vuoden alusta ja se päättyy kalenterivuoden loppuun 31.12.2020. Kyseessä on jo 79. kilpailukausi. Kilpailuvuoden aikana saaduista kaloista otetaan vastaan saalisilmoituksia vielä tammikuun ensimmäisen viikon ajan. Kilpailualue rajoittuu Pohjois-Karjalan maakuntaan.

Lisää aiheesta: Karjalaisen perinteisen kalakilpailun tulokset julki: Kiteeläinen Erkki Väkeväinen nosti Orivedestä 13,6-kiloisen hauen, Ilkka Tolvaselle kahden kilon siika Kolilta - katso kuvat

Osallistua voi tänä aikana kilpailualueelta toimitetulla saalisilmoituksella, josta tulee ilmetä kalan tarkka paino ja suurin pituus kuonosta yhteen puristetun pyrstön kärkeen millimetrin tarkkuudella mitattuna (alustaa pitkin kalan vierestä, ei kalan pintaa pitkin), pyydys, saantipaikka (kunta ja vesistö mahdollisimman tarkasti), saajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Liitä ilmoitukseen valokuva, mikäli mahdollista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kala tulee punnita mieluiten kaupan tms. vaa`alla, jolla saa painon gramman tarkkuudella. Jos vaaka tulostaa kuitin, liitä se mukaan. Pyydä vähintään yhden todistajan vahvistamaan mittaustieto allekirjoituksellaan. Punnitustavan ilmoittamisesta toivotaan selkeä kuvaus. Perinteisellä varsipuntarilla mitattuja kaloja ei hyväksytä kilpailuun. Epäselvyyksien ja ylimääräisen selvittelytyön välttämiseksi on tärkeää toimittaa em. tiedot mahdollisimman kattavasti.

Kilpailun sarjat ovat ahven, hauki, järvitaimen ja -lohi, kuha, lahna, made, siika ja särki. Järvitaimen ja -lohi käsitellään yhtenä sarjana, koska niitä on joskus vaikeata erottaa lajeina toisistaan.

Taimenen ja lohen osalta on korostettava sitä, että pyytää sai ainoastaan rasvaeväleikattuja kaloja. Ne on istutettu vesiin juuri pyytämistä varten. Rasvaevättömiä arvokaloja ei saa pyydystää, vaan ne on heitettävä takaisin veteen. Jos rasvaevättömän taimenen tai lohen pyytää, siitä voi saada 10 000 euron sakon.

Tietoja otetaan vastaan Karjalaisen nettisivuilla osoitteessa karjalainen.fi/kalat sekä postitse PL 99, 80141 Joensuu, sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Myös Karjalaisen Kiteen aluetoimittaja vastaanottaa ilmoituksia. Voit lähettää tiedot myös tämän jutun lopussa olevalla lomakkeella.

Kilpailun tuomarina toimii johtava kalatalousasiantuntija, FL Timo Turunen ja toimituksessa kilpailukalojen tiedot tallentaa arkistonhoitaja Mervi Puustinen.