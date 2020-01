Poliisi pyytää havaintoja Kesälahdella kadonneesta miehestä – hänellä on ollut tapana liikkua jäällä potkukelkalla

Poliisin mukaan hän asuu yksin Puruveden pohjoisosassa sijaitsevassa Ketolansaaressa.

- Saareen ei ole tieyhteyttä, ja kulku sinne tapahtuu vesiteitse.

Luostarinen on syntynyt vuonna 1954. Hän on noin 180 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan hoikkarakenteinen. Hänellä on tummat hiukset.

Poliisin mukaan kadonneella on ollut tapana liikkua jäällä potkukelkalla.

- Myös hänen potkukelkkansa on kateissa. Paikallisten asukkaiden mukaan Puruvesi on Ketolansaaren alueelta jäätynyt joulukuun alkupuolella.

Poliisi tutkii tapausta nimikkeellä ”kadonnut henkilö”.

- Asiassa ei käsillä olevien tietojen perusteella ole syytä epäillä rikosta, poliisi kertoo.

Poliisi pyytää Ketolansaaren alueelta kaikkia mahdollisia Luostariseen katoamiseen liittyviä havaintoja.

Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse Itä-Suomen poliisilaitoksen päivystysnumeroon 0295 415 455 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Alla poliisin julkaisemat kuvat kadonneesta: