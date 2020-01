Pohjois-Karjalan rajavartioston uusin vahvistus tyytyväinen uravalintaansa

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on saanut kovan luokan vahvistuksen riveihinsä.



Kyseessä on 13-viikkoinen rajakoira Peetu.



– Hei, minä olen Peetu. Olen ihmetellyt ja haistellut tätä maailman menoa 13 viikon verran, virkauraa on taasen takana viisi viikkoa. Kaksijalkaiset sanovat, että isona minusta tulee rajakoira. Uravalinta kuulostaa ihan hyvältä, Peetu kommentoi rajavartioston Twitter-tilillä.

