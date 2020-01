Yöpäivystys vaakalaudalla Nurmeksessa – kaupunkilaisia huolestuttaa etenkin vanhusten turvallisuus

Viime päivinä niin somessa kuin kylän raitilla monen huolenaiheena on ollut yöpäivystyksen lopettamisuhka Nurmeksessa. Yöpäivystys on paikallisten mielestä yksi tärkeimmistä palveluista.

Siun soten yt-neuvottelut päättyivät viime torstaina. Yksi merkittävimmistä neuvottelutuloksista oli Nurmeksen terveysaseman yöpäivystyksen lopettaminen. Siun soten yhtymähallitus päättää perjantaina, hyväksyykö se neuvottelutuloksen. Kaikkiaan toimilla on tarkoitus säästää noin 20 miljoonaa euroa.

– Aika kädetön olo tässä on. Jos neuvottelutulos kaatuu, niin yt-neuvottelut alkavat uudestaan. Neuvottelutulos joko hylätään tai hyväksytään perjantaina. Jos nurmekselaiset joutuvat luopumaan yöpäivystyksestä, niin se on erittäin valitettavaa, Siun soten hallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen (kesk.) sanoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaupunkilaiset itse ovat nyt ihmeissään, miten peruspalvelujen käy yli 9 000:n asukkaan Nurmeksessa. Välimatka Rumon perukoilta Joensuun Tikkamäen päivystykseen on 180 kilometriä.

Valtimolaiset miettivät nyt olisiko heillä mahdollisuus käyttää Kajaanin palveluita. Rumosta Kajaanin keskussairaalaan on vain 60:n kilometrin matka.

"Pelottaa tällainen kehitys"

Kuva: Ulla Korkatsu

Jorma Lipponen, 62, Valtimon kirkonkylä

Henkilökohtaisesti sydänsairaana yöpäivystys on minulle tärkeä. Välillä olen joutunut ambulanssilla Nurmeksen päivystykseen, ja välillä minut on viety Tikkamäelle suoraan. Kun tulee kunnon rytmihäiriöt, niin on päästävä heti tiputukseen.

Matka Joensuuhun huonovointisena tuntuu todella pitkältä. Vanhemmilla ihmisillä kynnys lähteä päivystykseen nousee ja moni jää mieluummin kotiin. Ei kaikki vanhat jaksa niin pitkää matkaa. Pelottaa tällainen kehitys.

Inka Akkila, 21, Nurmes, Wäinö, 2

Ehkä kerran kahdessa kuukaudessa olen joutunut iltamyöhällä lähtemään päivystykseen. Korvatulehdukset ovat sellaisia, että hankala olisi lähteä parkuvan lapsen kanssa yöllä Tikkamäelle. Yleensähän kaikki iskee just yöllä lapsille.

Minun mielestä yö- ja iltapäivystys on lapsiperheille hirveen tärkeä. Sitä ei todellakaan pidä lopettaa.

Päivi Ruuska, 60, Karhunpää

Onneksi ei ole tarvinnut lähteä kovin usein yöpäivystykseen, mutta minusta se kuuluu peruspalveluihin ja perusturvallisuuteen. Vaikea terveyskeskuksesta on päivälläkin saada aikoja nykyään.

Viimeksi jouluna piti lähteä mummotettavaa viemään myöhällä päivystykseen korvatulehduksen takia. Välimatka on liian pitkä Joensuuhun täältä kuumeisen ja kipeän lapsen kanssa.

Yöpäivystyksen loppuminen vaikuttaa valitettavasti myös vuodeosaston toimintaan, kun lääkäri ei ole paikalla. Vanhukset huolestuttavat myös kovasti. He tarvitsevat välillä hoitoa yöllä ja ovat saaneet avun läheltä. Nyt moni voi uupua matkan varrelle. Kyllä se hankaloittaisi meidän elämää ja pelottaa.

Pekka Harinen, 35, Ylä-Valtimo

Meiltä nyt joka tapauksessa sieltä korven keskeltä on joka paikkaan pitkä matka. Mutta kyllähän tämä kolmen lapsen isänä huolestuttaa. Onneksi omat lapset ovat olleet niin terveitä, että on selvitty lääkärikäynneistä päiväsaikaa.

Vanhusten kohtalo huolestuttaa, heille se on ollut tärkeä palvelu. Onkohan valtimolaisilla mitään mahdollisuutta mennä Sotkamon tai Kajaanin päivystykseen? Sinne olisi paljon lyhyempi matka kuin Joensuuhun.