Ilmatieteen laitos varoittaa: Ajokeli on huono Pohjois-Karjalassa tänään

Huono ajokeli häiritsee tielläliikkujia tänään suuressa osassa maata. Sääennuste lupaa lumi- ja räntäsateita, joiden seurauksena tiet voivat olla lumisia tai sohjoisia, kertoo Ilmatieteen laitos.

Ajokeli on huono muun muassa Pohjois-Karjalassa, ja varoitus on voimassa sunnuntain myöhäisiltaan saakka. Onnettomuusriski on kohonnut.