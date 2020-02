Kysymys ja vastaus: Kummalla on suurempi hiilijalanjälki, kasvi- vai lihaproteiinilla?

Moni miettii lounastarjotinta kantaessaan, kumpi on ilmastoystävällisempi valinta, kasviproteeinivalmiste vai liha? Entäpä jos kasvikset ja kasvivalmisteet on tuotu ulkomailta ja liha on kotimaista? Lopputulos on selkeä: lihan hiilijalanjälki on suurempi, vaikka kasvikset tuotaisiin Suomeen ulkomailta.

- Kasviproteiinin hiilijalanjälki on lähes aina monta kertaa pienempi kuin eläinproteiinin. Erityisen suuri hiilijalanjälki on naudanlihalla. Naudanlihakilon hiilijalanjälki on noin 15-30 CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalentti), sianlihan reilut viisi ja broilerin noin neljä. Myös juustolla on korkea hiilijalanjälki. Kasviproteiinien hiilijalanjäljet jäävät selvästi eläinperäisiä tuotteita pienemmiksi, vaikka ilmastovaikutukset toki vaihtelevat eri tuotteiden välillä. Ympäristön kannalta myös moni kotimainen villikala on hyvä valinta, kuten silakka, hauki, muikku ja särki.

Kumpi on parempi ilmaston kannalta, suomalainen liha vai tuontikasvikset?

- Lihalla on lähes poikkeuksetta suurempi ilmastovaikutus kuin kasviksilla. Tosin lihaa ei välttämättä kannata verrata suoraan mihin tahansa kasviksiin, sillä lihalla ja kasviksilla on erilainen merkitys ravitsemuksellisesti. Mutta jos verrataan esimerkiksi kotimaista lihaa ja muualta ruuaksi tuotua soijapapua, on soijapavun ilmastovaikutus selvästi pienempi ja siitä saa hyvälaatuista kasviproteiinia.

Mikä on kuljetuksen ja pakkausten merkitys ruuan hiilijalanjäljessä?

- Kuljetuksen ja pakkauksen merkitys on hiilijalanjäljelle pieni. Suurin osa ilmastovaikutuksesta syntyy alkutuotannossa eli maataloudessa. Kuljetuksen osuudeksi hiilijalanjäljestä arvioidaan keskimäärin noin viisi prosenttia, ja pakkaukselle vain prosentti tai pari. Pakkauksella on silti tärkeä tehtävä ruuan suojaamisessa. Ilmastovaikutuksen kannalta pahinta on ruoka, joka ei päädy kulutukseen, vaan hävikkiin.

Mitkä ovat keskeiset seikat, jotka vaikuttavat ruuan hiilijalanjälkeen?

- Merkittävin tekijä on maatalous. Eläintuotteiden tuottaminen vaatii runsaasti esimerkiksi rehuja, joista suuri osa kelpaisi myös ihmisravinnoksi, kuten esimerkiksi viljat, herneet ja pavut. Liharuuan tuottamiseen tarvitaan noin nelinkertainen maa-ala verrattuna kasvisravinnon tuottamiseen, ja se vaikuttaa ilmaston lisäksi myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Myös Suomen peltoalasta suurin osa käytetään maitotuotteiden ja lihan tuotantoon, ja viljasta valtaosa syötetään eläimille. Naudanlihan ja maitotuotteiden kohdalla myös lehmien tuottama metaani nostaa merkittävästi ilmastovaikutusta. Lisäksi hävikki on merkittävä tekijä. Arviolta kolmannes maailmassa tuotetusta ruuasta ei koskaan päädy syötäväksi asti. Myös suomalaisissa kodeissa ja ravintoloissa hävikkiin päätyy paljon ruokaa.

Kuinka paljon omilla valinnoillaan voi vaikuttaa?

- Ruoka on merkittävin jokapäiväinen valinta, jonka voi tehdä ilmaston kannalta. Ruoka muodostaa noin 20 prosenttia kulutuksen ilmastovaikutuksesta. WWF:n ruokasuosituksen mukaan lihastakaan ei tarvitse kokonaan luopua, mutta sitä pitäisi merkittävästi vähentää nykyisesti keskimääräisestä kulutuksesta. Valitsemalla lautaselle ja leivän päälle mahdollisimman usein kasviksia, juureksia, marjoja, kasviproteiineja, hedelmiä, viljatuotteita, perunaa ja kestävästi kalastettua kalaa pääsee jo pitkälle terveellisen ja ympäristöystävällisen ruokavalion koostamisessa, Koistinen kertoo.

Toivejuttu-sarjan aiheet on kerätty Sanomalehtiviikon kunniaksi lapsilta ja koululaisilta ympäri Pohjois-Karjalaa.

