Outokumpu palkitsi ansioituneita asukkaitaan - "Aina pitää korostaa, etten ole tehnyt mitään yksin"

- Että mikä palkinto? Enhän minä ole kulttuuri-ihminen, Parkkonen taivasteli palkintopäätöstä mutta hetken mietittyään myönsi, että onhan sitä tullut muutaman kerran lähdettyä ja yhtä sun toista outokumpulaisten iloksi tehtyä.

- Aina pitää korostaa, että en ole tehnyt mitään yksin. Okufestit, lapsiperheiden virkistyspäivät ja joulunavaustapahtuma on tehty järjestöyhteistyöllä. Mukana on ollut paljon yhdistyksiä ja toki myös yksityishenkilöitä. Eli ei mäkiautokilpailuja tai Okufestiä olisi esimerkiksi ilman Tapio Hummelholmin rohkeutta viety nykyiselle tasolle, Parkkonen arvioi.

Valintaperusteluissa kerrottiin, että on helpompi nimetä ne outokumpulaistapahtumat, joissa Parkkonen ei ole mukana kuin ne, joissa hän on. Järjestötoimijana Parkkonen on tottunut kokoamaan paljon erilaisia ihmisiä toimimaan yhteisten asioiden eteen, ja aina talkoilla.

Vauhti ei ole tänäkään vuonna hiljentymässä.

- Kivimessut ja Okufest, Parkkonen nimesi työn alla olevat tapahtumat, joiden järjestelyjen ja yhteistyökumppanuuksien parissa hän toimii juuri nyt aktiivisesti.

- Senioritanssithan meillä pyörii ilman isoa suunnittelutyötä, ja se on tullut suosituksi, yli sata tanssijaa pari kertaa kuussa, myös senioritansseja tuottava Parkkonen kertoi.

Yksi tapahtumatuottajan rooleista on jäsenyys Joensuun seudun Leader ry:ssä.

- Outokummusta tarvitaan rohkeita uusia hankkeita. Tätä pitäisi pohtia enemmän yhdistyksissä, koska meillä on tarvetta sekä rahasta että uusien toimintatapojen luomisesta.

Outokummussa kulttuuri- ja nuorisopalkinnon saajia ehdottavat kaupunkilaiset, ja lopullisen valinnan tekee hyvinvointilautakunnan tehtävään nimeämä raati. Tänä vuonna raadin jäseninä olivat Suvi Vihava, Matti Väänänen ja nuorisovaltuuston edustajana Aliisa Pekkanen.

Vuoden liikuttaja 2019 Outokummussa on jo maakunnallisessa liikuntagaalassa palkittu Lari Naumanen. Naumanen houkuttelee positiivisella asenteellaan muita liikkumaan ja toimii aktiivisesti useamman lajin parissa ja vaikuttaa myös ympäri maakuntaa.

Gaalassa jaettiin myös urheilustipendit. Stipendien saajat olivat Mikko Pakkanen, Keijo Kuisma, Jani Korpelainen, Roope Räsänen, Erno Räsänen ja Bandy Minersin M45-joukkue.

Nuorisotyön voimakaksikko Werne Tanskanen ja Anne Kuokkanen suhtautuivat tekemisiinsä vaatimattomasti. Meillehän tämä on työtä, he hämmästelivät palkintoa.

Palkitsemisen arvoista perustyötä nuorten parissa

Outokummun kaupungin Nuorisopalkinto 2019 myönnettiin kaupungin nuorisotyön voimakaksikolle, Anne Kuokkaselle ja Werne Tanskaselle.

Kuokkanen on tehnyt nuorisotyötä 20 vuotta, aluksi nuorisotyöntekijänä ja nykyään myös joustavan perusopetusluokan koulunkäynnin ohjaajana. Tanskanen aloitti seitsemän vuotta sitten nuorisotyöntekijänä.

Molemmat ottivat vastaan palkinnon isolla hämmästyksellä:

- Eikös näitä yleensä jaeta järjestöille tai yksittäisille toimijoille? Meillehän tämä on työtä, Kuokkanen ihmetteli kesken työpäivänsä.

Kuokkasen ja Tanskasen palkitsemisperusteluissa raati korosti heidän lempeää mutta lujaa otetta nuorisotyöhön ja muistutti siitä, että pitkäjänteinen ja joustava työskentely nuorten parissa positiivisella, avoimella ja ennakkoluulottomalla asenteella ei ole itsestäänselvyys.

- Nuoret tarvitsevat ympärilleen perheen ulkopuoleltakin aikuisia ihmisiä, ja nuorisotalolla ja erittäin suosituilla kaupungin leireillä tutustumme, Tanskanen kertoi.

- Nuorethan pysyvät tietyllä tavalla samanlaisina. He kapinoivat, ovat hukassa, heidän testosteronitasonsa on korkealla ja se heitä kuuntelevan aikuisen tarve on välillä tosi suuri, Kuokkanen arvioi.

Kuokkasen osalta raati korosti hänen kuuntelukykyään ja sitä, että hän tuo aktiivisesti nuoren äänen esiin silloinkin, kun se meinaa jäädä muun keskustelun aikana piiloon.

- Outokummussa on mahdollista viedä verkostojen avulla nuorten toiveita ja ajatuksia eteenpäin, ja ollaanhan me vuosien varrella nuorten toiveista lähteneitä asioita voitukin toteuttaa, Kuokkanen arvioi.

Tanskasen kohdalla kiitettiin myös siitä, että hän on koko sydämellään mukana ääni- ja valotekniikan toteuttajana lasten ja nuorten tapahtumissa, esimerkiksi Kummun koulun legendaarisissa musailloissa.