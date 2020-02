Ilosaarirock julkaisi ison nipun artisteja ensi kesälle - joukossa mongolialaista kurkkulaulua

Joensuun Laulurinteellä järjestettävällä kolmipäiväisellä festivaalilla nähdään ohiolainen räppäri Machine Gun Kelly, vaihtoehtorockia edustava Grammy-ehdokas Highly Suspect, mongolialaista kurkkulaulua esittelevä metalliyhtye The HU ja vaihtoehtorockia soittava Xysma.

Suomalaisia nimiä Ilosaarirockin esiinytyjäkattauksessa ovat Lauri Tähkä, Gettomasa, Amorphis, Insomnium, Battle Beast, Apulanta, Vesala, Pyhimys sekä Paleface.

Lisäksi Ilosaarirockissa nähdään Ruusut, Ellinoora, Maustetytöt, Räjäyttäjät, Karina ja Lähiöbotox.

Jo aiemmin festivaali on julkaissut ulkomaisista esiintyjistä Dance Monkey -hitistä tunnetun Tones and I:n, Of Monsters and Menin ,Yungbludin ja Belzebubsin. Suomalaisista oli aiemmin julkaistu Tehosekoitin ja Antti Tuisku.

Ilosaarirock julkaisee lähiaikoina vielä lisää artisteja.

Festivaali järjestetään 17.-19.7.2020.