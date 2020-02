Kaikkiaan 293 ihmistä asettui ehdolle Pohjois-Karjalan Osuuskaupan edustajistovaaleissa - katso ehdokkaiden nimet

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan edustajistovaalien äänestys alkaa ensi viikon maanantaina. Ehdokkaita edustajistovaaleissa on kaikkiaan 293. Kaikki ehdokkaat on esitelty täällä .

Tänään PKO avasi verkkosivuillaan vaalikoneen, jossa äänestäjät voivat tutustua ehdokkaisiin. Vaalikone löytyy täältä.

Vaalien varsinainen äänestysaika on 24.2.-13.3. Äänestää voi postitse 5. maaliskuuta saakka ja verkossa perjantaihin 13. maaliskuuta saakka. Vaalien tulos julkistetaan 20. maaliskuuta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

PKO:n edustajiston vaalien ehdokasasettelu oli avoinna kaikille PKO:n jäsenille. Ehdokkaita on ennätysmäärä 293, ja heistä edustajistoon valitaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 50 jäsentä.

- Edustajisto käyttää PKO:n hallinnossa ylintä päätösvaltaa ja sille kuuluvia asioita ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, osuuskaupan voitonjaosta päättäminen ja hallintoneuvoston valinta. Lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan toimivan johdon ja omistajien välille, sanoo Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä tiedotteessa.

Aiemmin PKO:n edustajistossa toimineista ehdolla on 35 henkilöä. Ehdokkaista naisia on 139 ja miehiä 154. Ehdokkaita on jokaisesta PKO:n toimialueen kunnasta.

Vaaleja varten PKO on jaettu kolmen jäsenalueeseen, joista valitaan yhteensä 50 edustajaa. Asiakasomistajat äänestävät edustajistoon jäsenet omalta jäsenalueeltaan. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva asiakasomistaja voi äänestää ketä tahansa ehdokasta.

Jäsenalue 1, 21 edustajaa: Joensuu

Jäsenalue 2, 19 edustajaa: Ilomantsi, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi

Jäsenalue 3, 10 edustajaa: Juuka, Nurmes ja Rautavaara