Koronavirus näkyy Joensuun apteekeissa – käsidesin kysyntä on kymmenkertaistunut, hengityssuojaimet loppuneet monessa paikassa

– Hengityssuojaimet loppuivat jo ajat sitten, koska niitä oli varastossa muutenkin vähän. Viime perjantaina lähtivät myös viimeiset käsidesit hyllystä, apteekkari Eero Suihko summasi.

Hänen mukaansa viime viikolla käsien desinfiointiaineen menekki oli kymmenkertainen normaaliin verrattuna. Muissa puhdistustuotteissa samanlaista myyntipiikkiä ei ole näkynyt.

– En pysty sanomaan milloin saamme tuotteita lisää hyllyyn, Suihko myöntää.

Koronatilanne on näkynyt myös asiakkaiden huolena.

– Erityisesti iäkkäämmät asiakkaat ovat kyselleet neuvoa maskin käyttöön ja varmistelleet onko käsidesi riittävän vahva suojaus koronavirusta vastaan, kassalla työskentelevä sairaanhoitaja Merja Laine sanoo.

Joensuun Uuden Apteekin käsidesihylly ammotti tyhjyyttään maanantaina.

Yliopiston Apteekissa tilanne on samankaltainen.

– Hengityssuojat ovat täysin loppu sekä apteekeistamme kautta maan että tukusta. Ei ole tiedossa milloin niitä on taas saatavilla, mutta asiantuntijoiden mukaan hengityssuoja kuitenkaan ole välttämätön koronaviruksen ehkäisyssä. Käsien huolellinen pesu on huomattavasti tärkeämpää, Yliopiston Apteekin viestintäjohtaja Jenni Tyrni muistuttaa.

Antiseptisiä käsigeelejä ja -huuhteita sen sijaan on vielä hyllyssä rajoitetusti. Niiden myyntiä ketju on rajoittanut joko kahteen tai viiteen kappaleeseen per asiakas pullon koosta riippuen.

– Päädyimme perjantaina asettamaan tällaisen rajoituksen kaikkiin apteekkeihimme, koska halusimme varmistaa, että tuotteita riittää mahdollisimman monelle asiakkaalle, Tyrni kertoo.

Tyrnin mukaan tällä hetkellä näyttää että käsidesit saadaan riittämään, mutta tulevasta on vaikea sanoa.

– Olemme hankkineet lisäeriä ja ottaneet yhden uudenkin tuotteen valikoimiin varmistaaksemme tuotteiden riittävyyden. Valikoimamme koostuu 3–4 eri valmistajan tuotteista, Tyrni sanoo.

Yksi suuri käsidesinfiointiaineita valmistava yritys on Berner Oy. Heinäveden tehtaalla eletäänkin nyt poikkeuksellista aikaa.

– Olemme lähes kymmenkertaistaneet tuotantomme räjähtäneen kysynnän vuoksi, tehtaanjohtaja Jari Puustinen kertoo.

Tehdas on kyennyt vastaamaan kysyntään toistaiseksi hyvin, vaikka joidenkin valmistusmateriaalien saatavuudessa on ilmennyt viiveitä, mikä on vaikuttanut joidenkin käsidesilaatujen valmistukseen.

Tehdas nosti käsidesit tuotannon ykkösprioriteetiksi tammi-helmikuun vaihteessa ja lisää tuotannon maaliskuussa kolmeen vuoroon. Yhtiö on parhaillaan palkkaamassa tuotantoon 2–3 uutta työntekijää kahden jo palkatun lisäksi.

– Rekrytointitarve johtuu osittain koronaviruksen aiheuttamasta kysynnän kasvusta, mutta tuotteiden kysyntä on ollut muutenkin hyvää viime aikoina, Puustinen sanoo.

Hän arvelee työllisyysvaikutuksen kestävän ainakin kesään saakka.

– Jos kysyntäpiikki jatkuu vielä pitkään, palkkaamme mahdollisesti myös kesätyöntekijöitä enemmän kuin aiempina vuosina, Puustinen enteilee.

Joensuun Uuden Apteekin sairaanhoitaja Merja Laine ja apteekkari Eero Suihko ovat joutuneet myymään perjantaista saakka ei-oota käsidesiä kyselevälle.

Näin ehkäiset tartuntaa:

- Pese kädet saippualla huolellisesti aina tullessasi ulkoa sisälle, ennen ruokailua sekä wc-käynnin tai vaipanvaihdon jälkeen.

- Lisäksi kädet tulee pestä aivastelun, niistämisen ja yskimisen jälkeen tai jos olet koskenut samoja pintoja sairaan henkilön kanssa.

- Hankaa saippuaa kauttaaltaan kämmeniin, kämmenselkiin ja sormien väliin.

- Huuhdo kädet runsaalla vedellä.

- Kuivaa kädet käsipyyhepaperiin.

- Sulje hana käsipyyhepaperilla.

Kysely: Oletko varautunut jollain tavoin koronavirukseen?

Susanna Karjunen, Kontiolahti: – Ei olla erityisesti varauduttu. Luotan, että tilanne pysyy kurissa. Matkustaminenkaan ei ole ollut nyt meillä ajankohtaista, tuttavilla enemmän.

Rauha Kakkonen, 79, Joensuu: – Koronavirus ei huoleta. Riittää jos vähän väkijoukkoja välttää. Käsidesiä löytyy kotoa, vaikka saippuapesu riittääkin.

Maija Horttanainen, 37, Joensuu: – Vielä ei koronavirus pelota, mutta jos olisin lähdössä matkalle niin se ehkä mietityttäisi enemmän. En ole käsidesiäkään ostanut.

Lauri Tuupanen, 78, Joensuu: – Onhan se jonkunlainen huoli, vaikka Suomi onkin niin sivussa. En ole kuitenkaan varautunut muuten kuin pesemällä käsiä vähän tavallista huolellisemmin.