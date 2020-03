"Alue näyttää erehdyttävästi turvalliselta" - Pohjois-Karjalan pelastuslaitos varoittaa railoista ja heikoista jäistä Höytiäisellä

- Saimme ilmoituksen kalastajalta, että railon lähellä on erittäin heikkoa jäätä, mutta alue näyttää erehdyttävästi turvalliselta. Alue ei ole turvallinen ja esimerkiksi moottorikelkalla tai suksilla liikkuva voi erehtyä liian lähelle railoa, pelastuslaitoksen päivityksessä todetaan.



Pelastuslaitos muistuttaa, että jäistä ylösnouseminen on erittäin hankalaa heikon jään vuoksi.



Pelastuslaitoksen jakamaan karttakuvaan on merkattu summittainen alue, jossa liikkuminen on vaarallista.

- Myös muissa kohdissa tulee olla erittäin varovainen, pelastuslaitos muistuttaa.

