Siun sote vastaa hoitajille: On ymmärrettävää, että muutokset herättävät kielteisiäkin tunteita, kunnes uusi arki asettuu uomiinsa

Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin ja Visma Enterprisen toimitusjohtajan Jukka Holmin vastaus kokonaisuudessaan:

"Karjalaisen mielipidepalstalla julkaistiin 4.3. Siun soten toimintaa koskeva nimimerkkikirjoitus. Ymmärrämme muutostilanteissa ihmisten kokeman huolen, ja haluamme valottaa Siun soten tavoitteita ja toimintatapaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Siun soten palveluksessa on lähes 8000 ammattilaista, joista hoitohenkilöstöä on noin 4500. Heistä suurin osa tekee arvokasta työtään kolmessa vuorossa.

Toimintaamme vaikuttaa parastaikaa kaksi merkittävää muutosta: näemme asiakas- ja potilasvirtojen muutoksen, kun nykyään hoitomuodot ovat kehittyneet ja hoitopäivät vuodeosastoilla ja laitoksissa ovat sekä vähentyneet että lyhentyneet. Lisäksi yksiköiden kesken on havaittu suurta vaihtelua potilaskysynnässä.



On selvää, että Siun sotessa resurssit pitää kohdistaa niihin aikoihin ja niihin yksiköihin, joissa nykytiedon valossa nähdään osaajiamme tarvittavan eniten. Se on järkevää toimintaa ja hoitoa tarvitsevien potilaiden etu.

Henkilöstökin hyötyy toimintalähtöisestä työvoimanhallinnasta, tuleehan näin kuormittavimpina ajanjaksoina olemaan työvoimaakin vuorossa eniten.



Toinen tuore muutos johtuu 1.1.2020 voimaan tulleesta ja nimenomaan henkilöstän työsuojeluun tähtäävästä EU:n työaikadirektiivi. Se tähtää parempaan palautumiseen vuorotyön rasituksista. Direktiivi velvoittaa nyt työnantajaa suunnittelemaan työvuorot siten, että esimerkiksi iltavuorosta ei voida jatkaa seuraavaksi päivävuoroon vaan työvuorojen välillä pitää olla vähintään 11 tuntia vapaata aikaa.

Samoin direktiivi velvoittaa rajoittamaan peräkkäiset yövuorot korkeintaan viiteen aiemman seitsemän yövuoron sijasta. Aiemmin tällaiset vuorot ja niitä seuraava pitkä yhtäjaksoinen vapaa saattoi olla jonkun työntekijämme elämäntilanteeseen mieluisa ratkaisu.

Enää tällainen järjestely ei ole lain mukainen. Direktiivi perustuu tutkittuun tietoon ihmisen palautumisesta ja velvoittaa työnantajaa ehdottomasti.



Nimimerkkikirjoituksen moittimat tietojärjestelmät ovat tärkeitä, mutta vain työkaluja näiden muutosten toteuttamisessa. Toisin kuin kirjoituksessa arveltiin, työvuorosuunnittelussa käytettyjen ohjelmistojen modernisoinnin kustannukset ovat vain 0,5-1 prosentin luokkaa koko Siun soten vuosikustannuksista.



Tietojärjestelmä mahdollistaa avoimen ja tasapuolisen työ- ja vapaapäivätoiveiden käsittelyn, jossa huomioidaan yksikön työtilanne, työaikaergonomia ja toiveiden tasapuolinen läpimeno. Kirjoittajien ei siis tarvitse olla huolissaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen menettämisestä.

Potilasturvallisuuskin vahvistuu entisestään, koska järjestelmä varmistaa automaattisesti osastolla työskentelevien henkilöiden osaamisen ja ehdottaa suunnittelussa henkilölle vain niitä tehtäviä, joissa henkilön osaaminen on varmistettu.



On ymmärrettävää, että muutokset herättävät kielteisiäkin tunteita, kunnes uusi arki asettuu uomiinsa. Toimintamme tavoite on osata resurssoida alueemme asukkaille hyvä sairaanhoito ja hoiva tietoon perustuen ja varmistaa henkilöstöllemme mahdollisuudet palautua vuorotyön rasituksista."

Mielipide: Hoitajat ovat nykyään äärirajoilla sairaalassa, Siun soten toiminta heikentää potilasturvallisuutta