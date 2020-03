Pohjois-Karjalassa varmistettu ensimmäinen koronavirustartunta

Pohjois-Karjalassa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta.

Siun soten mukaan potilas on hyväkuntoinen ja eristyksessä kotona. Siun sote selvittää parhaillaan altistuneita ja ottaa heihin yhteyttä.

Kyseessä on työikäinen naishenkilö, joka on saanut tartunnan matkalla Italiassa.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen ei kertonut henkilön asuinpaikkakuntaa, mutta toteaa sen verran, että kyseessä ei ole Joensuun keskusta-alueella asuva henkilö.

Lue lisää: Koronavirustartunta on Kummun koulun opettajalla - ei ole käynyt koulussa matkansa jälkeen

Tartunta varmistui maanantai-iltana. Tällä hetkellä tartuntatautihoitajat selvittävät mahdollisia altistuneita. Siun sote on irrottanut selvitystyöhön yhden hoitajan.

Kaipiaisen mukaan potilas on toiminut koronavirustartuntaa epäillessään tismalleen Siun soten antamien ohjeiden mukaan.

- Mitään riskiä ei ole ollut sairaalan päässä ollut, eivätkä muut potilaat ole altistuneet, hän vakuuttaa.

Siun soten alueella on tähän mennessä otettu reilut kymmenen koronavirusnäytettä ja uusia näytteitä otetaan päivittäin. Tälläkin hetkellä tutkimuksissa on kesken muutamia näytteitä. Kyseessä on nyt ensimmäinen varmistunut koronavirustapaus.

Sirpa Kaipiainen muistuttaa, että fiksu varovaisuus on tarpeen nyt kaikilla.

- Sairaana ei esimerkiksi pidä mennä ikäihmisten luo kyläilemään tai vierailemaan hoivakodeissa. Käsi- ja yskimishygienian merkitystä ei myöskään voi tarpeeksi korostaa.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieoireita, jotka muistuttavat influenssaa.

Alla Siun soten ohjeistus toimimiseen, jos epäilee koronavirustartuntaa.

Jos henkilö on matkustanut epidemia-alueella ja hänelle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, hänen tulee toimia näin:

Ensimmäiseksi tulee soittaa omalle terveysasemalle tai Päivystysavun numeroon 116 117. Puhelimessa annetaan ohjeet hoitoon hakeutumiseen. Terveysasemalle tai yhteispäivystykseen ei tule hakeutua hoitoon ennen soittamista.

Suu ja nenä tulee suojata kertakäyttönenäliinalla yskiessä ja aivastaessa. Käytetty nenäliina tulee laittaa välittömästi roskiin.

Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, tulee yskiä ja aivastaa puseron hihan yläosaan, ei käsiin.

Kädet tulee pestä säännöllisesti ja huolellisesti vedellä ja saippualla. Myös alkoholipohjaisia käsihuuhteita voi käyttää.

Karjalaisen toimittaja Olli Sorjonen kertoo oheisella ääniraidalla, miten kuuluu toimia, mikäli epäilet saaneesi koronavirustartunnan.

Päivitetty klo 9.22: Päivitetty juttu kauttaaltaan ja lisätty Sirpa Kaipiaisen kommentit.

Päivitetty klo 10.19: Lisätty linkki tuoreempaan uutiseen, jossa kerrotaan, että tartunnan saanut on opettaja.

