Poliisi uskoo, että Prismaan murtautujat pakenivat Uimaharjun suuntaan - nyt selvitetään missä tekijät yöpyivät, mökkivuokraajilta kaivataan havaintoja

Rikosylikomisario Kimmo Wetterstrand toteaa, että rikoksen ajankohdan ja välimatkan Joensuun Prismalta Paukkajalle huomioiden on syytä olettaa, että kyseessä on juuri Prisman murron tekijöiden auto. Kyseinen auto on Skoda Fabia.

Poliisin mukaan on todennäköistä, että Prismaan murtautuneet miehet olivat suunnitelleet tekonsa huolellisesti ja tiedustelleet murtokohdetta etukäteen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tämän johdosta poliisi myös olettaa, että tekijät ovat majoittuneet Joensuun seudulla ennen tekoa. Tekoa edeltävänä päivänä heidät oli nähty Kontiolahden ST1-huoltoasemalla.

Poliisi käy parhaillaan läpi paikallisia majoitusliikkeitä.

- Majoittuminen on voinut tapahtua myös yksityisten majoituksessa, esimerkiksi vuokramökeillä. Tämän vuoksi poliisi pyytää majoitusliikkeitä ja yksityisiä vuokranantajia ilmoittamaan poliisille, mikäli viimeisen viikon sisään heillä on ollut majoittuneena henkilöitä, jotka ovat olleet liikkeellä aiemmassa tiedotteessa julkaistulla sinisellä Skoda Fabia-merkkisellä farmariautolla, Wetterstrand toteaa tiedotteessa.

Havainnot voi ilmoittaa asiaa tutkivan rikospoliisin numeroon 029 545 5268, sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455. Myös muut havainnot teosta ja tekijöiden käyttämästä autosta ovat edelleen tervetulleita, poliisi kertoo.