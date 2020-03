Kolumni: Radio ei suinkaan ole kuolemassa vaan päinvastoin - meillä Pohjois-Karjalassa se on juuri syntymässä uudelleen

Radio on ikäloppu, kuoleva media. Paikallisradio on hullujen hommaa, eikä mainosvälineeksi mokomasta todellakaan ole. Televisio, netti ja suoratoistopalvelut tappavat radion.

Mutta radio ei ole kuollut; kaupallinen radio kasvaa Suomessa kuudetta vuotta peräkkäin mainoseuroilla mitattuna. Kaupallinen radio nappaa jo puolet kuuntelijoista. Perinteisiä paikallisradioita syntyy jälleen.

Niin myös Joensuussa on syntymässä uusi paikallisradio. Laskettu aika on keväällä 2020.

Alkuvuonna teimme Paikallisen paluu -verkkokyselyn, johon saimme lähes 300 vastausta. Tuloksissa nousi esiin kiinnostus nimenomaan oman maakuntamme asioihin. Paikallisia uutisia pidettiin jopa tärkeimpänä syynä valita paikallisradio. Musiikkilinjaan kaivattiin monipuolisuutta ja yllättävyyttä. Moni vastaaja kiitti rohkeudesta palata niin sanottuun vanhaan hyvään aikaan.

Laadukkaasti toimitettua paikallisohjelmaa kaivataan siis edelleen radioaalloille. Radio soi aamulla jo kuudesta alkaen monessa torpassa, vaikkakin kuunnelluin aika aamusta on Kansallisen radiotutkimuksen mukaan lähempänä kello yhdeksää. Erityisesti radio soi autoissa, ja pitkienkin matkojen maakunnassa tämä tieto on tärkeä mainostajalle.

Podcastit tuovat radion rinnalle uusia audiotuotannon ja -tuotteiden muotoja. Paikallisen paluu -kyselyssä podcast-aiheista eniten kiinnostivat musiikki, henkilökuvat ja ajankohtaiset aiheet. Musiikkiohjelmien julkaiseminen podcast-muodossa on vielä haaste tekijänoikeuksien takia. Yksittäisen toimijan ei kannata isojen tahojen kanssa erikseen vääntää musiikinkäytöstä podcastissa. Onkin siis hyvä olla sekä itsenäinen toimija että osa suurempaa kenttää.

Kaupallinen radiotoiminta alkoi Suomessa 1985. Joensuu sai pian ensimmäisen oman taajuuden. Sanomalehtitalojen osaomistama Radio Jokinen aloitti lähetyksensä 12.3.1988. Radiohuuma valtasi kaupunkilaiset sekä tekijät. Olin silloin 12-vuotias.

Sittemmin olen kasvanut aikuiseksi radion kupeessa, tehnyt koko työurani käytännössä samalla taajuudella. Ja olen todennäköisesti yhtä innoissani ja huolissani uuden kanavan synnytyskivuista kuin paikallisradion pioneerit vuonna 1988: Keimo, Seppo, Tuula, Mirja, Leena, Sari… ja niin moni muu!

Moni asia muuttuu ja silti oikeastaan ei mikään. Tekniikka on muuttunut ehkä eniten. Studiossa nappuloiden määrä on kutakuinkin sama kuin 20 vuotta sitten. Lähettimien perusprinsiipit ovat ihan samat. Omaa paikallisradiota tosin voi kuunnellakin nykyisin netin välityksellä vaikka lomalla Kanarialla.

Mikä sitten on muuttumassa? Keväällä 2020 syntyvä paikallisradio Radio Rex on jo syntyessään konkari. Vanha sielu ei pienistä hätkähdä, ja uusi valtimo maakuntalehteen tuo taajuuksille tuoreen paikallisuutisvirran ja vahvan tuotteen maakunnalliseen markkinointiin. Tätä on Paikallisen paluu.

Eli radio ei suinkaan ole kuolemassa; se on juuri syntymässä uudelleen!