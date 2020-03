Asiakkaista osa varautui mahdolliseen kotikaranteeniin - näin koronatilanne näkyy K-ryhmän kaupoissa

Useista asiakkaista kukaan, jolta kysyttiin, ei kertonut, että jokin tarvittu tuote olisi ollut marketeista loppu.

Osa kertoi varautuvansa mahdollisiin karanteeneihin, joku oli menossa huvikseen mökille runsaiden ostostensa kera.

Liperiläinen Katja Pallari kertoi varautuneensa ostoksilla jo pidemmän ajan, eli hänen ei varsinaisesti tarvitse "hamstrata".

- Käsineet kädessä kuljen kaupassa, Pallari sanoi.

Hyvin harvalla käsineet näyttivät olevan kädessä.

Joensuulaisen Miika Kettusen työpaikka on sellainen, että jos jollakin todetaan korona, siirrytään kotityöskentelyyn. Hän teki tavanomaista suurempia ostoksia varmuuden varalta. Kettunen totesi, ettei tartunta häntä henkilökohtaisesti pelota.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan tavarakaupan johtaja Harri Hovi kertoi Karjalaiselle, että korona heijastuu kauppaan.

Pitkään säilyvien elintarvikkeiden, kuten säilykkeiden, viljatuotteiden ja kuivaruoka-ainesten kysyntä on ollut hieman normaalia suurempaa helmikuun lopulta lähtien.

- Tällä viikolla kysyntä on kasvanut edelleen hieman, Harri Hovi kertoi.

Myös hygieniatuotteita, kuten käsidesiä, saippuaa ja pehmopapereita on myyty tavanomaista enemmän. Hovin mukaan käsidesi on tuotteista ainoa, jonka kysyntä on erittäin suuri eli moninkertainen normaaliin verrattuna. K-ryhmältä käsidesi on ajoittain loppu.

- Muiden tuotteiden kohdalla kysynnän suhteellinen lisäys on pienempää ja jakaantuu sadoille eri tuotteille. Yksittäisiä tuotteita voi tilapäisesti loppua hyllystä ennen seuraavan kuorman tuloa. Kuitenkin korvaavia tuotteita löytyy koko ajan, johtaja Harri Hovi kertoi.

Proviisori Elisa Mäkihonko (vas.) ja apteekkari Eija Inola Joensuun Keskusapteekista kertoivat, että asiakkaiden mieliala on rauhallinen.

Käsidesi oli loppu sekä Hyvän Mielen Apteekista että Joensuun Keskusapteekista, josta kerrottiin, että sitä tulee pieninä erinä.

Kun pieni erä tulee, se myydään nopeasti. Keskusapteekin apteekkari Eija Inola suositteli vastustuskykyä lisääviä tuotteita, kuten vaikkapa maitohappobakteereita, sekä käsien saippuapesua. Kotona olisi hyvä, että kaikki pyyhkivät kätensä omiin pyyhkeisiin.

- Nenäsuihkeet vähentävät viruskuormaa, Eija Inola sanoi.

Proviisori Elisa Mäkihonko kertoi, että esimerkiksi c-vitamiinin kysyntä on kasvanut.

Joensuun keskustassa ihmisiä oli silmämääräisesti liikkeellä kuten ennenkin. Ampumahiihtokisojen kisatori kumisi tyhjyyttään. Perinteikkäästä olutravintolasta Takataskusta todettiin, että tämä viikko on ollut hiljainen. Heillä on ollut asiakkaita paljon vähemmän kuin normaalisti, joten vaikutelma varovaisuudesta on tullut.

- Kaikki puhuvat koronasta, kertoi Takataskun Kirsi.