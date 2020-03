Kolumni: Karjalainen tekee tänään uuden aluevaltauksen

Talvisota on monella tapaa Suomelle historiallisesti merkittävä, ja siksi se on näkynyt viime aikoina usein myös Karjalaisen sisällössä. Vaikka Karjalainen onkin päivälehti ja koko ajan entistä enemmän myös jatkuvasti päivittyvä ja livelähetyksiäkin tarjoava online-media, historiasta riittää ammennettavaa meidänkin sisältöömme.

Historia taustoittaa ja asettaa tämänkin päivän tapahtumia - vaikkapa epidemian - oikeampaan viitekehykseen kuin niitä osaisi suhteuttaa ilman historiallista perspektiiviä.

Tähän historialliseen päivään me Karjalaisessa halusimme ajoittaa myös oman historiallisen aluevaltauksemme ja julkaisemme tänä perjantaina ensimmäisen aikakauslehtimuotoisen teemalehtemme.

Korpisotaa-teemalehtemme tulee tänä perjantaina myyntiin noin 1 700 Lehtipisteen myyntipisteeseen kaikkialle Suomeen. Sen voi hankkia itselleen myös painettuna kotiinsa toimitettuna tai vaihtoehtoisesti myös digitaalisena lehtenä. Ohjeet tämän teemalehtemme hankkimiseen löytyvät verkkosivuiltamme karjalainen.fi/korpisota.

Kyse ei ole siis useasti ilmestyvästä aikakauslehdestä vaan yhdestä ainoasta tämännimisestä ja -sisältöisestä teemalehdestämme. Tämä on Karjalaiselta kokeilu, omasta mutta samalla koko maakunnan puolesta. Korpisotaa-lehden teemana on toinen maailmansota erityisesti täkäläisittäin koettuna, ja seuraavien teemalehtien nimet ja teemat ovat sitten jotakin muuta.

Haluamme selvittää, löytyykö tästä maakunnasta sellaisia aiheita ja sisältöjä, jotka kiinnostavat myös muualla Suomessa. Itse siihen uskomme ja olemme seuraavien lehtien tällaisia teemasisältöjä jo pohtineetkin, mutta otamme enemmän kuin mielellämme niistä myös vinkkejä vastaan.

Ensimmäinen teemalehtemme on siis ensisijaisesti uusi painotuote, vaikka se on saatavissa myös digitaalisena. Tämä on osoitus siitä, ettemme me lehtenä ja laajemmin painotalona suinkaan ylenkatso printtiä ja suuntaudu vain päätä pahkaa digitaalisuuteen.

Jokaisen Karjalaisenkin lukijan ja tilaajan kannattaa kuitenkin oman etunsa vuoksi viimeistään nyt avata silmänsä, ravistella pois turhat ennakkoluulonsa sekä ainakin tutustua niihin jo olemassa oleviin ja koko ajan lisääntyviin mahdollisuuksiin, joita nimenomaan digitaalisuus tarjoaa sanomalehtien sisältöihin. Sellaista lähimainkaan vastaavaa kehitystä ja parannusta ei ole luvassa painetun lehden puolella, vaan valitettavasti päinvastoin.

Pelkästään printtisanomalehdestä saa paljon, mutta ottamalla sen rinnalle digin saa koko ajan yhä enemmän, Karjalaisesta esimerkiksi digitoidun Kaiku-lehtiarkiston, jonka tätä kirjoitettaessa on itselleen hankkinutkin lähes 1 600 kestotilaajataloutta.