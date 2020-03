Siun sote tekee noin kaksikymmentä koronavirustestiä päivässä - tehohoidon ja hengityskoneiden tarpeeseen on varauduttu

Siun sotessa koronavirukseen on varauduttu terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan Sirpa Kaipiaisen mukaan huolellisesti ja monin tavoin.

Pohjois-Karjalassa on edelleen vain yksi varmistettu koronavirustartunta.

- Olemme kartoittaneet tehohoitopaikat ja hengityskoneet, ja olemme tehneet valmisteluja sairaala- ja tehohoitopaikkojen suhteen. Olemme varautuneet siihen, että niille tulee tarvetta, Kaipiainen kertoo.

Erityisesti Siun sote pyrkii suojelemaan koronavirukselta yli 70-vuotiaita ihmisiä, etteivät he riskiryhmänä saisi tartuntaa.

Koronavirustestejä otetaan Kaipiaisen mukaan tällä hetkellä noin 20 päivässä.

- Nyt niitä otetaan oirehtivilta ihmisiltä ja sellaisilta, jotka ovat olleet kontaktissa ihmiseen, jolla virus on todettu sekä epidemia-alueilta palanneista ihmisistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tekemässä uudet linjaukset, keneltä näyte otetaan ja keneltä ei, ja me tulemme noudattamaan sitten myös sitä.

Näytteet lähetetään Helsinkiin.

- Sieltä vastaus saadaan näytteenoton jälkeisenä päivänä alkuiltaan mennessä. Me olemme rakentamassa omaa näytteenottojärjestelmää, jonka pitäisi tulla käyttöön ensi viikon alussa. Silloin tulos saadaan yhdessä, kahdessa tunnissa.

Kansallisten suositusten mukaisesti Siun sote rajoittaa vierailuja muun muassa sairaalaan, vuodeosastoille ja terveyskeskussairaaloihin, hoivakoteihin ja palveluasumisen yksiköihin.

Vierailijoita, jotka ovat sairaana tai lievässäkään flunssassa, ei oteta toistaiseksi vastaan. Vierailemista tulee välttää myös kahden viikon ajan ulkomailta palaamisen jälkeen, vaikka kokisi olonsa täysin terveeksi.

-- Toivomme, että läheiset ilahduttaisivat omaisiaan ensisijaisesti puhelimitse, ja vältettäisiin vierailuja ylipäätään. On erittäin tärkeää suojata kaikkein hauraimpia, Kaipiainen painottaa.

Koronaviruksen riskiryhmää ovat erityisesti iäkkäät henkilöt sekä perussairautta sairastavat. He ovat alttiita myös muille infektiosairauksille. THL suosittelee vierailujen välttämistä. Hallituksen eilisten linjausten mukaisesti Siun soten toimipaikoissa otetaan käyttöön kahden viikon varoaika ulkomailta palaamisen jälkeen.

Siun sote ohjeistaa seuraavasti:

- Jos olet sairas tai sinulla on edes lieviä flunssaoireita, älä vieraile sairaalassa, osastoilla, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden ihmisten kotona.

- Jos olet matkaillut epidemia-alueilla, vältä vierailemista vaikka kokisitkin olosi terveeksi. Kerro matkakuulumisesi puhelimitse ja vie tuliaiset myöhemmin!

- Ilahduta läheistäsi mieluiten puhelinsoitolla ja käy vierailulla vain jos se on välttämätöntä.

- Pese kätesi huolellisesti saippualla ja runsaalla vedellä heti sisälle tultuasi.

Siun soten oman toimintakyvyn varmistaminen epidemiatilanteessa priorisoidaan asiakkaiden ja potilaiden turvaamisen rinnalla. Henkilöstön työ- ja virkamatkat ulkomaille on toistaiseksi peruttu, myös kotimaan sisällä käytetään tarkkaa harkintaa.

Koulutustilaisuudet perutaan heinäkuun loppuun saakka, kuten myös Siun soten järjestämät tai Siun soten toimitiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet.

Virtuaalikokoukset ja etätyön tekeminen ovat niin ikään keinovalikoimassa, mutta sote-alalla etätyö on mahdollista vain murto-osalle henkilöstöä.

- Henkilökunnan täytyy nyt pysyä terveenä. Samalla se tietysti tarkoittaa sitä, että sairaana ei pidä eikä saa tulla töihin. Meillä on varsin valmiit varautumissuunnitelmat, miten toimimme epidemiatilanteessa henkilöstöresurssien turvaamiseksi kriittisissä toiminnoissa, henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen kertoo.

Siun sotessa työntekijä voi olla esimiehen luvalla sairaslomalla seitsemän päivää. Siun sote suosittelee samaa käytäntöä myös muille työnantajille, jottei lyhyiden sairaslomatodistusten kirjoittaminen kuormittaisi terveydenhuoltoa.